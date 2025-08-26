Почему не стоит заливать премиум-бензин в обычный двигатель — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему не стоит заливать премиум-бензин в обычный двигатель

Технологии&Авто
27
Почему не стоит заливать премиум-бензин в обычный двигатель
Почему не стоит заливать премиум-бензин в обычный двигатель
Автовладельцам важно помнить: выбор топлива для автомобиля должен основываться на рекомендациях производителя. Самая точная информация обычно указана в руководстве по эксплуатации и на крышке лючка бензобака, где указано оптимальное октановое число — например, А-95 или «не ниже А-92».
Заливка бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано, может привести к детонации — преждевременному взрывному сгоранию смеси. Это создает дополнительную нагрузку на поршни, шатуны и клапаны, перегревает камеру сгорания, снижает мощность двигателя и повышает расход топлива, пишет портал mmr.net.ua.
В то же время бензин с более высоким октановым числом обычно не вредит современным двигателям, но не дает существенного прироста мощности или экономии топлива, а переплата за дорогой премиум-бензин будет бесполезной.
Цифры на бензине обозначают его октановое число. А-92 подходит для подержанных авто с низкой степенью сжатия, А-95 оптимален для большинства современных машин, а А-98 нужен только для высокофорсированных двигателей. Использование премиум-бензина для «очистки» двигателя — миф: его польза связана не с октановым числом, а с конкретными моющими присадками в марке топлива.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
AvtoDream
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems