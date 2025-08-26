Почему не стоит заливать премиум-бензин в обычный двигатель — Finance.ua

Почему не стоит заливать премиум-бензин в обычный двигатель
Автовладельцам важно помнить: выбор топлива для автомобиля должен основываться на рекомендациях производителя. Самая точная информация обычно указана в руководстве по эксплуатации и на крышке лючка бензобака, где указано оптимальное октановое число — например, А-95 или «не ниже А-92».
Заливка бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано, может привести к детонации — преждевременному взрывному сгоранию смеси. Это создает дополнительную нагрузку на поршни, шатуны и клапаны, перегревает камеру сгорания, снижает мощность двигателя и повышает расход топлива, пишет портал mmr.net.ua.
В то же время бензин с более высоким октановым числом обычно не вредит современным двигателям, но не дает существенного прироста мощности или экономии топлива, а переплата за дорогой премиум-бензин будет бесполезной.
Цифры на бензине обозначают его октановое число. А-92 подходит для подержанных авто с низкой степенью сжатия, А-95 оптимален для большинства современных машин, а А-98 нужен только для высокофорсированных двигателей. Использование премиум-бензина для «очистки» двигателя — миф: его польза связана не с октановым числом, а с конкретными моющими присадками в марке топлива.
