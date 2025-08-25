ТОП-10 самых популярных мотоциклов на внутреннем рынке (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных мотоциклов на внутреннем рынке (инфографика) Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций мототранспорта и определили самые популярные марки в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и новых мотоциклов.

Динамика рынка мотоциклов

Сегмент мотоциклов — наиболее зависим от сезонности среди транспортных средств, предназначенных для перевозок пассажиров или грузов. На диаграмме видно, как активизируется рынок летом во время высокого мотосезона и насколько снижаются объемы продаж в межсезонье.

Общий объем официально оформленных покупок мотоциклов всех типов в июле составил 10,2 тыс., и это наибольшее значение, которое зафиксировано на нижеприведенной диаграмме. Эти объемы больше, чем были в предыдущем месяце (июне) на 6,6%, и больше, чем было в июле-2024 прошлого года на заметные 18,4%.

Среди общего количества 59,8% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 6088 шт.

На внутреннем рынке было заключено 3314 сделок купли-продажи мототехники, что составило 32,5% от общего количества.

Еще 7,7% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (782 шт.).

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

На внутреннем рынке мотоциклов — без неожиданностей: «японцы» продолжают управлять. Honda и Yamaha традиционно лидируют, демонстрируя стабильный спрос, особенно среди тех, кто ценит надежность и проверенную классику. За ними — плотная группа доступных брендов: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark — выбор тех, кто ищет двухколесный транспорт без переплат, между которыми в этом списке «втиснулся» старожил рынка Suzuki.

В сегменте «пригнанных» настоящий байкерский интернационал.

Больше всего ввозят классических японцев — Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki остаются неизменной четверкой лидеров, которе выбирают как новички, так и опытные райдеры. Но растет и доля мотоциклов «с характером»: Harley-Davidson уверенно держится внутри списка, а Ducati, Indian, KTM и Triumph — напоминают, что для кого-то мотоцикл — это не транспорт, а стиль жизни.

Самые популярные новые мотоциклы

В сегменте новых мотоциклов в Украине лидируют бренды, хорошо знакомые покупателям из бюджетного и утилитарного сегментов Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte. Их выбирают за простоту, ремонтопригодность и доступную цену. Вдобавок — стабильный спрос на Bajaj и Shineray.

В отличие от рейтингов предыдущих месяцев, на этот раз среди десятки марок мотоциклов, приобретенных новыми, не нашлось места для хотя бы одного производителя не из Китая или Индии.

