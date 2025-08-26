Opel показал Corsa GSE Vision (фото) — Finance.ua

Opel показал Corsa GSE Vision (фото) 26.08.2025, 01:21 — Технологии&Авто

Opel показал Corsa GSE Vision (фото)

Компания Opel представила новый электрический концепт-кар Corsa GSE Vision Gran Turismo, который осенью появится в симуляторе Gran Turismo 7.

🔊 Текст этой новости доступен в аудиоформате. Нажмите на изображение, чтобы прослушать.

Автомобиль имеет два электромотора общей мощностью 588 кВт (800 л.с.) и крутящим моментом 800 Нм. Привод полный, разгон до 100 км/ч занимает всего 2 секунды, максимальная скорость — 320 км/ч. Есть функция буста на 59 кВт, что упрощает обгоны. При батарее на 82 кВтч масса авто составляет лишь 1170 кг благодаря легким материалам.

В дизайне — обновленный Opel Vizor с подсвеченным логотипом Blitz, а также аэродинамические решения: активный диффузор, спойлеры, специальные колеса. Минималистичный салон с проекционным дисплеем и спортивным сиденьем, ориентированным на гонки.

Премьера состоится на IAA Mobility 2025 и Gran Turismo World Series в Берлине 20 сентября.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.