Opel показал Corsa GSE Vision (фото) — Finance.ua

Opel показал Corsa GSE Vision (фото)
Компания Opel представила новый электрический концепт-кар Corsa GSE Vision Gran Turismo, который осенью появится в симуляторе Gran Turismo 7.
Автомобиль имеет два электромотора общей мощностью 588 кВт (800 л.с.) и крутящим моментом 800 Нм. Привод полный, разгон до 100 км/ч занимает всего 2 секунды, максимальная скорость — 320 км/ч. Есть функция буста на 59 кВт, что упрощает обгоны. При батарее на 82 кВтч масса авто составляет лишь 1170 кг благодаря легким материалам.
В дизайне — обновленный Opel Vizor с подсвеченным логотипом Blitz, а также аэродинамические решения: активный диффузор, спойлеры, специальные колеса. Минималистичный салон с проекционным дисплеем и спортивным сиденьем, ориентированным на гонки.
Премьера состоится на IAA Mobility 2025 и Gran Turismo World Series в Берлине 20 сентября.
Поделиться новостью
Также по теме
Opel показал Corsa GSE Vision (фото)
ТОП-10 самых популярных мотоциклов на внутреннем рынке (инфографика)
Теперь в Google Фото можно редактировать фотографии голосом
Microsoft тестирует ИИ-функцию, которая поможет заполнять таблицы Excel
Samsung планирует радикально снизить толщину смартфонов в серии Galaxy S26
Мобильное приложение ChatGPT в 53 раза перегнало Grok по доходу