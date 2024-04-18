Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах — в Раде дали разъяснение Сегодня 19:01 — Личные финансы

Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах — в Раде дали разъяснение

Украинские мужчины в возрасте 18−60 лет, которые находятся за границей, должны обновить свои военно-учетные данные в консульствах в течение 60 дней, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за границей и не тратили время на оформление повесток в Украине.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

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«Обновление персональных данных для получения консульских услуг — это лишь средство, для того чтобы мы понимали, кто из граждан Украины, которые являются военнообязанными, находятся или постоянно проживают за границей. Для того чтобы мы не составляли, ТЦК не составляли им повестки, не тратили на это время и ресурсы», — объясняет Вениславский.

По его словам, после того как мужчины обновят свои военно-учетные данные в консульствах, повестки им отправляться не будут.

«У нас нет механизма вручения повестки за границей, потому что это вручают представители ТЦК СП, а за границей их юрисдикция не распространяется», — рассказал народный депутат.

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Вениславский добавил, что также нет процедуры возвращения мужчин в Украину.

«Никаких негативных последствий для граждан Украины, желающих обновить свои данные, документы, паспорта или получить консульские услуги, точно не будет. Надо объяснить, что получение военно-учетного документа никоим образом не означает, что эти граждане завтра или послезавтра будут мобилизованы, потому что механизм, который бы заставил граждан Украины вернуться, если они этого не хотят, если они легально пересекли государственную границу и если в отношении них нет уголовных производств в Украине, в принципе, довольно сложно», — говорит Вениславский.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 11 апреля приняла закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы;

16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский;

документ, среди прочего, предусматривает, что мужчины в возрасте 18−60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника;

военнообязанные во время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или сотрудников ТЦК.

УНН По материалам:

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