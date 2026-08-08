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Почему могут отказать в продаже авто через «Дію»

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Продажа авто через «Дію» отклонили: что делать и куда обращаться
Продажа авто через «Дію» отклонили: что делать и куда обращаться, Фото: magnific
Продать или купить транспортное средство можно через приложение «Дія», однако иногда пользователям поступает отказ в перерегистрации онлайн. В этом случае договор придется оформлять в сервисном центре МВД.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Почему поступает отказ

После подачи заявления система автоматически проверяет информацию о транспортном средстве, продавце и покупателе в государственных реестрах.
Если проверка выявляет несоответствия или ограничения, пользователь получает статус «Отклонено».
Причинами отказа в продаже транспортного средства онлайн могут быть ошибки в документах, судебные или финансовые ограничения в отношении владельца или самого автомобиля.

Куда обращаться после отказа

Чтобы узнать, почему заявку не согласовали, необходимо обратиться в сервисный центр МВД.
Там администратор проверит информацию в реестрах, сообщит об имеющихся ограничениях, а если они не будут обнаружены — оформит договор купли-продажи и перерегистрирует транспортное средство.
Для оформления сделки продавцу и покупателю необходимо взять в сервисный центр МВД следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины или ID-карту с указанным местом регистрации или с соответствующим извлечением;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство регистрации транспортного средства (для продавца).
«Совершить регистрацию можно несколькими удобными способами: в терминале сервисного центра МВД и получить услугу в день обращения, или онлайн на 21 день вперед через раздел Е-Запись или загрузив приложение в App Store и Google Play «, — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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