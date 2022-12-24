Почему мобильная связь постепенно исчезает после отключения света: разъяснение регулятора — Finance.ua

Почему мобильная связь постепенно исчезает после отключения света: разъяснение регулятора Сегодня 07:42 — Личные финансы

Почему мобильная связь постепенно исчезает после отключения света: разъяснение регулятора

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций предоставила разъяснение, почему после отключения электроэнергии связь постепенно исчезает.

Как объясняет НКЭК, оборудование, из которого состоит базовая станция мобильной связи, не работает без электричества. Когда электричество выключается, сигнал слабеет, а затем исчезает. Это касается как Интернета, так и связи.

Базовые станции оборудованы резервными источниками питания. Это аккумуляторные батареи, которые автоматически включаются при прекращении централизованного питания. Они способны обеспечивать автономную работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке. Если батарея исчерпала заряд, ей нужно длительное время для подзарядки.

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Существенная нагрузка на сеть уменьшает срок автономной работы. В частности, для обеспечения мобильного интернета стандарта 4G базовые станции используют больше электроэнергии. Поэтому во время блэкаутов мобильные операторы отключают часть оборудования (например, отдельные частотные диапазоны или стандарты), чтобы предоставлять приоритет голосовым услугам связи.

В период блэкаута лучше пользоваться услугами SMS и мессенджеров, поглощающих меньше ресурсов, чем мобильный интернет. Не злоупотреблять передачей данных: фотографии, видео, голосовые сообщения и другой «тяжелый» контент в таких обстоятельствах лучше не передавать, ограничитесь базовым функционалом.

Обычный режим работы мобильного Интернета возобновляется сразу после стабилизации электроснабжения.

В случае потери связи в сети оператора можно воспользоваться услугой национального роуминга на сетях операторов Vodafone Ukraine, Kyivstar, lifecell и 3mob.

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