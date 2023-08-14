Почему миграция украинцев стала полезной для стран ЕС — Finance.ua

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Почему миграция украинцев стала полезной для стран ЕС

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Почему миграция украинцев стала полезной для стран ЕС
Почему миграция украинцев стала полезной для стран ЕС
Поток украинских беженцев в Европу в начале полномасштабного вторжения россии выявил возможности ЕС по принятию большого количества беженцев, а также показал преимущества гуманного подхода к мигрантам. В то же время это стало резко контрастировать с реакцией на миграцию граждан из других стран.
Об этом сообщает автор Европейского совета по международным отношениям.
Итак, почему украинских беженцев назвали полезными для Европы и какие уроки и выводы можно сделать из реакции ЕС на миграцию из Украины, разбираемся дальше в материале.

Реакция ЕС на беженцев из Украины и других стран:

По словам автора, реакция Европы на российское вторжение в Украину была сплоченной, быстрой и массовой. В частности, речь идет о подходе к принятию украинских беженцев:
«Через десять дней после вторжения ЕС единогласно принял новый закон о предоставлении временной защиты убегающим из страны гражданам Украины, активировав Директиву о временной защите впервые с момента ее принятия в 2001 году. Чтобы быть зарегистрированными по схеме защиты, украинским искателям убежища нужно только предъявить ID-карту или паспорт», — пишет автор.
В то же время поток беженцев из других стран начинает снова расти, однако мигранты должны проходить строгие процедуры и проверки на внешних границах ЕС, в частности для установления права на въезд. Пограничники могут держать беженцев под стражей до 6 месяцев, а затем развернуть их назад и не пропустить через границу.
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Поэтому автор считает, что реакция на поток беженцев из Украины содержит в себе важные уроки для правительства ЕС и демонстрирует преимущества гуманного подхода к принятию беженцев. Итак, о каких уроках идет речь?

Европа может принять большое количество беженцев

За около полутора лет страны ЕС приняли около 6 миллионов беженцев из Украины. Наибольшее количество украинцев приютила Польша, которая начала готовиться к приему беженцев еще до начала российского вторжения из-за повышенного уровня напряжения на украинско-российской границе. Так, Польша предоставила временную защиту 1,5 миллионам украинцев. На втором месте находится Германия, принявшая 960 тысяч беженцев. Третье и четвертое места занимают Италия и Испания, предоставившие временную защиту ~186 тысячам украинцев.
Кроме того, беженцам из Украины была предоставлена ​​возможность попасть в ЕС без долгих проверок, а затем найти жилье и трудоустроиться. То есть первый урок свидетельствует о том, что Европа может мобилизоваться и разместить большое количество беженцев, если это необходимо.

Разрешение на работу для беженцев — это выгодно и для страны, принимающей мигрантов

Временная защита дает украинцам право на законное трудоустройство, и уже через год после начала полномасштабного вторжения около 40% беженцев из Украины работали в Европе.
Это дает преимущества не только самим мигрантам, которые интегрируются в новые общины, но и идет на пользу принимающей стране. Так, по данным Европейской комиссии, 13% ключевых работников в ЕС в 2020 году (во время пандемии Covid-19) были мигрантами. Кроме того, беженцы составляли 70% роста европейской рабочей силы за последние 10 лет и платили больше налогов и социальных взносов, чем получали выплат.
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Автор Европейского совета отмечает, что в Европе много свободных рабочих мест, которые могут заполнить мигранты. Например, в начале полномасштабного вторжения новая инициатива EU Talent Pool, которая помогала украинским беженцам найти работу в ЕС, предложила более 3 миллионов вакансий.
Усилия стран ЕС по интеграции беженцев из Украины показали высокий уровень эффективности межотраслевого сотрудничества и совместного управления в предоставлении услуг. То есть ЕС сотрудничал непосредственно с национальными правительствами и гуманитарными организациями, чтобы они могли эффективно предоставлять украинцам услуги по интеграции. В них входят: образование, здравоохранение, трудоустройство и жилье.
Например, летом 2022 года Европейский инвестиционный банк одобрил кредит в размере 2 миллиардов евро Национальному фонду помощи Польше, предоставлявшему комплексный пакет услуг (товары, медицинское обслуживание, соцвыплаты и образование) для центров приема беженцев. А Организация экономического сотрудничества и развития предоставила украинцам возможность учить язык онлайн. То есть международные гуманитарные организации органично дополняют усилия ЕС.

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По материалам:
visitukraine.today
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