Как продлить работу ноутбука без зарядки — Finance.ua

Как продлить работу ноутбука без зарядки Сегодня 05:01 — Личные финансы

Как продлить работу ноутбука без зарядки

Многие пользователи ожидают от ноутбуков автономности в 8−10 часов, но на практике получают только 4−6. Чтобы вернуть потерянные часы, достаточно внести несколько изменений в настройки Windows 11 и браузера.

Включаем энергосбережение в один клик

В палитре быстрых действий (Win + A) есть кнопка «Энергосбережения» с значком листа. Ее активация снижает яркость экрана, ограничивает частоту процессора и выключает фоновую синхронизацию — это дает до часа дополнительной автономности. Режим можно автоматически включить при снижении заряда.

Возврат к 60 Гц

Дисплеи с высокой частотой обновления тратят больше энергии. В разделе Параметры → Система → Дисплей → Дополнительные параметры выключите «Динамическую частоту» или установите фиксированные 60 Гц — это сэкономит до 15 Вт и еще час видео.

Эко-режим для фоновых процессов

Обозначение фоновых задач как Eco QoS позволяет снизить их энергопотребление. Это можно сделать через PowerShell или утилиту EnergyStarX. Результат — меньшая нагрузка на систему и более длительное время автономной работы.

Режим эффективности в диспетчере задач

В Диспетчере задач можно вручную ограничить энергопотребление отдельных программ: щелкните правой кнопкой в ​​приложении и выберите «Режим эффективности». Windows автоматически снизит приоритет и нагрузку на процессор.

Браузер на «диете»

В Microsoft Edge режим эффективности и функция спящих вкладок экономят заряд. Неактивные страницы останавливаются через 30 секунд, что, по данным Microsoft, добавляет до 25 минут автономной работы. Активировать это можно в параметрах → Система и производительность.

Видео без дискретной графики

Во время стриминга Full HD встроенной графики достаточно. В разделе Параметры → Система → Дисплей → Графика установите для браузера использование энергосберегающего GPU — это существенно снижает потребление.

Экорежим для видео

В пункте Параметры → Приложения → Воспроизведение видео выберите «Энергосбережение» в качестве приоритета. Windows уменьшит разрешение, яркость HDR и буферизацию — это добавит еще полчаса автономности.

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