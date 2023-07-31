Европа меняет правила безвизовых поездок: сколько будет стоить въезд в ЕС с 2024 года — Finance.ua

Европа меняет правила безвизовых поездок: сколько будет стоить въезд в ЕС с 2024 года Сегодня 13:02 — Личные финансы

Европа меняет правила безвизовых поездок: сколько будет стоить въезд в ЕС с 2024 года

В начале 2024 года в Европе заработает система ETIAS — Европейская система информации и авторизации путешествий, которая изменит правила въезда в регион для граждан 60 стран мира, в том числе и для украинцев. Соответствующее уведомление уже опубликовано на сайте Европейского Союза.

О причинах введения ETIAS, процедуре оформления разрешения и его стоимости читайте в нашем материале.

Что такое ETIAS

Сейчас граждане стран, с которыми в ЕС установлен безвизовый режим, имеют право въезжать в регион только на основании биометрического паспорта. В течение 90 дней каждые 180 дней иностранцы могут путешествовать по странам региона, посещать друзей, родственников и заниматься другой неприбыльной деятельностью.

Однако руководство ЕС решило ввести для граждан безвизовых стран электронную систему, которая предоставляла бы разрешения и отслеживала посетителей из стран, которым не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону. Такое новшество призвано уменьшить проблемы безопасности в Европе и поспособствовать разрешению кризиса мигрантов.

Разрешение привязано к паспорту путешественника и действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта в зависимости от того, что наступит раньше.

Кому не нужно оформлять ETIAS? Перед путешествием в ЕС оформлять разрешение ETIAS не нужно гражданам, у которых оформлена Шенгенская виза, и иностранцам, у которых есть долгосрочная виза, выданная одним из государств-членов ЕС.

Процедура оформления разрешения ETIAS

Оформление ETIAS будет проходить онлайн — на официальном веб-сайте ETIAS или в одноименном мобильном приложении. Планируется, что заполнение анкеты и разрешение будет занимать не более 10 минут. Украинцам необходимо будет предоставить биометрический загранпаспорт и заполнить анкетные данные.

Стоимость разрешения составляет 7 евро. Детям не придется платить никаких сборов. Оплата будет приниматься прямо на сайте. Оплатить можно будет дебетовой или кредитной картой.

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Важно! Разрешение будет действовать 3 года. То есть заплатив один раз 7 евро, у вас будет трехлетнее разрешение на въезд в ЕС.

Разрешение ETIAS путешественник получит по электронной почте.

Оформить ETIAS необходимо не позднее чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом независимо от вида транспорта, которым вы планируете воспользоваться.

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