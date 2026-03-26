0 800 307 555
ру
Почему квартиры-сталинки так популярны в 2026 году

Недвижимость
29
Сталинка в Киеве
Несмотря на активное строительство новых жилых комплексов, квартиры в сталинках не теряют актуальности. Рассказываем, что привлекает покупателей, даже несмотря на высокие цены.

Локация и ограниченное предложение

Сталинки обычно расположены в центральных районах с уже сложившейся инфраструктурой — транспортом, парками и социальными объектами. Это среда, не требующая ожидания, как в новостройках.
В то же время, предложение такого жилья ограничено, ведь новые дома этого типа не возводят. Качественные варианты быстро находят покупателей, что поддерживает спрос на стабильном уровне.

Площадь как ключевое преимущество

Одна из главных причин популярности сталинок — большая площадь квартир по сравнению с домами более поздних периодов.
Типичные параметры:
  • однокомнатные — от 32 кв. м;
  • двухкомнатные — от 44 до 70 кв. м;
  • трехкомнатные — от 57 до 85 кв. м;
  • четырехкомнатные — от 90 до 110 кв. м.
В среднем на вторичном рынке площадь таких квартир составляет от 45 до 100 кв. м, хотя встречаются варианты побольше.
Отдельно стоит отметить кухни — их площадь часто достигает 10−15 кв. м, что превосходит характеристики многих других типов жилья.
Особенности планирования и комфорта

Сталинки отличаются высокими потолками — от 3,2 метра и более, что добавляет пространства и позволяет адаптировать планирование под современные потребности.
Среди других преимуществ:
  • большие комнаты и изолированные помещения;
  • толстые кирпичные стены с лучшей шумоизоляцией;
  • более стабильная температура в квартире.

Какие риски следует учесть

Главный недостаток — возраст зданий. Инженерные сети могут быть изношены и требуют замены, что увеличивает затраты на ремонт.
Также следует учитывать:
  • более высокие затраты на содержание из-за большой площади;
  • необходимость ремонта в большинстве случаев;
  • более медленная продажа квартир без обновления.
Таким образом, сталинки все больше воспринимаются не как устаревшее жилье, а как отдельный сегмент с четкими преимуществами и стабильным спросом.
По материалам:
Телеканал 24
Жилая недвижимостьКвартираКиев
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems