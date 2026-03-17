Какие цены в Киеве на 1- и 2-комнатные квартиры по годам застройки в марте 2026 года

Эксперты по недвижимости на данный момент отмечают, что киевская первичка сориентировалась на средний класс, на жилье, позиционируемое как жилье комфорт-класса.

А вот какие цены на квартиры по годам застройки, узнаем, просмотрев инфографику lun.ua.

1-комнатные

Самая высокая цена на 1-комн. квартиру по состоянию на 17 марта 2026 года по типу застройки — в домах дореволюционной застройки (до 1918 года) — от 140 тыс. долл.

За ними следуют новостройки с 2010 года — от 83 тыс. долларов.

Почти по той же цене идут сталинки (1918−1956 годы) и спецпроекты, которые строились с 1991 по 2010 годы. Здесь цена от 68 тыс. долл. и 69 тыс. долл. соответственно.

Самые дешевые 1-комнатные квартиры — это хрущевки и панельки, здесь цена не очень отличается — 45 тыс. долл. и 47 тыс. долл.

2-комнатные квартиры

По состоянию на 17 марта 2026 года, в домах дореволюционной застройки (до 1918 года) 2-комнатные квартиры стоят — от 155 тыс. долл.

Далее следуют новостройки с 2010 года — от 131 тыс. долларов.

Сталинки (1918−1956 годы) можно купить от 114 тыс. долларов.

А спецпроекты (с 1991 год по 2010) — за 110 тыс. долларов.

Самые дешевые 2-комнатные квартиры — это хрущевки 1956−1969 годов постройки, на них цена сейчас от 57 тыс. долл.

Прогнозы

Интересно, что согласно опросу ЛУН, по поводу ожиданий изменения цены на квартиры на вторичке, 36% опрашиваемых сказали, что цена будет расти. Большинство 42% придерживаются мнения, что цена не изменится.

А 22% ответили, что цена будет падать.

Ранее Finance.ua писал , что эксперты по недвижимости отмечают изменение приоритетов потенциальных покупателей. Люди сейчас ищут жилье для себя, стремятся жить в настоящих экосистемах или проектах с концепцией 15-минутного города.

Наибольший интерес у покупателей — к жилью комфорт-класса с готовностью 50% и выше или уже введенного в эксплуатацию. Важными стали безопасность, наличие укрытия, коммуникационная автономность и рядом развитая инфраструктура.

А что касается портрета покупателя, то за последний год почти не изменился — это молодые семьи 27−35 лет, предприниматели, ІТ-специалисты. Заметно возросло количество военнослужащих.

Люди стали более требовательными. На первое место вышли репутация застройщика, реальная история завершенных проектов, наличие укрытий, энергонезависимость домов и качество управления комплексом после сдачи.

