Почему квадратные автомобили опаснее обтекаемых — исследование Сегодня 02:12 — Аграрный рынок

Исследование, проведенное Университетом американского штата Огайо, показало, что квадратные автомобили более опасны для пешеходов, чем обтекаемые. Пешеходы, сбитые «квадратными» автомобилями, с большей вероятностью получат серьезные травмы или погибнут, чем пешеходы, сбитые более обтекаемыми автомобилями.

В ходе исследования были проанализированы данные 120 000 ДТП с участием пешеходов в США с 1999 по 2016 год. Пешеходы, сбитые квадратными автомобилями, получают травмы головы, шеи и грудной клетки и чаще погибают.

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Разница в уровне травм и вероятности смерти была особенно заметна при ушибах о переднюю часть машин. Исследователи считают, что эта разница связана с тем, что квадратные автомобили имеют более острые и крепкие грани, которые наносят более серьезные травмы пешеходам.

При этом рубленые формы снова входят в моду, следовательно, автопроизводители должны учитывать этот фактор при разработке новых моделей.

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По материалам: https://www.avtomir.ua/

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