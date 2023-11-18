Как подольше сохранить ресурс батареи электромобиля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как подольше сохранить ресурс батареи электромобиля

Технологии&Авто
53
Как подольше сохранить ресурс батареи электромобиля
Как подольше сохранить ресурс батареи электромобиля
Нет никакого рецепта сохранения идеальных 100 процентов первоначального запаса хода вашего электромобиля после набранных километров, по крайней мере, пока что. Но с определенным количеством циклов и придерживаясь основ, владельцы электромобилей могут ограничить износ аккумулятора до минимума.
Для заднеприводной Tesla Model 3 начального уровня с литий-железо-фосфатной (LFP) батареей, по словам Tesla, одним из лучших способов минимизировать разряд батареи является ее полная зарядка до 100 процентов, по крайней мере, раз в неделю.
Читайте также
Но действительно ли это обеспечит наилучшую сохранность диапазона? Как меняется состояние аккумулятора, если вы регулярно заряжаете его до 80 процентов вместо 100 процентов? И каков средний процент деградации батареи LFP модели 3? Некоторые владельцы поделились своими наблюдениями в Reddit, чтобы помочь ответить на эти вопросы.
Перед этим вот некоторая важная информация об аккумуляторе: батареи LFP, как правило, более доступны и имеют более длительный цикл зарядки по сравнению с аналогами NMC (никель-марганец-кобальт), что делает их более подходящими для моделей начального уровня, таких как модель 3 с задним приводом.
Читайте также
В последние годы производители автомобилей отошли от металлов, таких как кобальт, для определенных случаев использования из этических соображений. Батареи LFP, несмотря на меньшую энергоемкость и сравнительно меньший радиус действия, стали довольно популярными благодаря своей экономической эффективности. Tesla использует LFP-батареи CATL для стандартных Model 3 и Model Y по всему миру.
Двигаясь дальше, десятки владельцев LFP-батареи Model 3, похоже, довольны своими электромобилями. Казалось, что модели 3 в возрасте от 10 до 12 месяцев имели похожий уровень ухудшения — примерно два процента — во множестве случаев использования, начиная от зарядки до 80 или 100 процентов ежедневно или только раз в неделю.
Несколько владельцев повторяли, что возраст батареи был большим фактором ухудшения, чем количество пробега, по крайней мере, в первые несколько лет. Обратите внимание, что такие факторы как стиль вождения, климат, техническое обслуживание и схема зарядки являются одними из нескольких причин, которые будут влиять на долгосрочный запас хода вашего электромобиля.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее. Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.