Как подольше сохранить ресурс батареи электромобиля — Finance.ua

Как подольше сохранить ресурс батареи электромобиля Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

Как подольше сохранить ресурс батареи электромобиля

Нет никакого рецепта сохранения идеальных 100 процентов первоначального запаса хода вашего электромобиля после набранных километров, по крайней мере, пока что. Но с определенным количеством циклов и придерживаясь основ, владельцы электромобилей могут ограничить износ аккумулятора до минимума.

Для заднеприводной Tesla Model 3 начального уровня с литий-железо-фосфатной (LFP) батареей, по словам Tesla, одним из лучших способов минимизировать разряд батареи является ее полная зарядка до 100 процентов, по крайней мере, раз в неделю.

Но действительно ли это обеспечит наилучшую сохранность диапазона? Как меняется состояние аккумулятора, если вы регулярно заряжаете его до 80 процентов вместо 100 процентов? И каков средний процент деградации батареи LFP модели 3? Некоторые владельцы поделились своими наблюдениями в Reddit, чтобы помочь ответить на эти вопросы.

Перед этим вот некоторая важная информация об аккумуляторе: батареи LFP, как правило, более доступны и имеют более длительный цикл зарядки по сравнению с аналогами NMC (никель-марганец-кобальт), что делает их более подходящими для моделей начального уровня, таких как модель 3 с задним приводом.

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В последние годы производители автомобилей отошли от металлов, таких как кобальт, для определенных случаев использования из этических соображений. Батареи LFP, несмотря на меньшую энергоемкость и сравнительно меньший радиус действия, стали довольно популярными благодаря своей экономической эффективности. Tesla использует LFP-батареи CATL для стандартных Model 3 и Model Y по всему миру.

Двигаясь дальше, десятки владельцев LFP-батареи Model 3, похоже, довольны своими электромобилями. Казалось, что модели 3 в возрасте от 10 до 12 месяцев имели похожий уровень ухудшения — примерно два процента — во множестве случаев использования, начиная от зарядки до 80 или 100 процентов ежедневно или только раз в неделю.

Несколько владельцев повторяли, что возраст батареи был большим фактором ухудшения, чем количество пробега, по крайней мере, в первые несколько лет. Обратите внимание, что такие факторы как стиль вождения, климат, техническое обслуживание и схема зарядки являются одними из нескольких причин, которые будут влиять на долгосрочный запас хода вашего электромобиля.

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