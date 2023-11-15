Мировой рынок электрокаров вырос на треть с начала года — Finance.ua

Мировой рынок электрокаров вырос на треть с начала года Сегодня 09:14 — Технологии&Авто

Мировой рынок электрокаров вырос на треть с начала года

Мировой рынок электромобилей в сентябре с начала года вырос на 34%. При этом продажи электромобилей на крупнейшем автомобильном рынке мира — Китае — выросли на 29%. Об этом сообщает Reuters

По данным компании по исследованию рынка Rho Motion, Китай вступает в последние два месяца года, когда для страны характерен сезон высоких продаж автомобилей.

«Что примечательно в цифрах за октябрь, так это то, что спрос на электромобили в Китае продолжает достигать рекордных значений, даже несмотря на сокращение субсидий в стране. 2023 год должен стать еще одним знаменательным годом для Китая с точки зрения продаж электромобилей», — отметила исследовательская компания.

Отмечается, что продажи электромобилей выросли на 26% на европейских рынках, где сокращение субсидий повлияло на спрос, как это видно в Германии, где субсидии бизнеса были отменены в сентябре.

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УНІАН По материалам:

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