В Швеции создали сверхмощный гиперкар, работающий на биотопливе (фото) — Finance.ua

В Швеции создали сверхмощный гиперкар, работающий на биотопливе (фото) Сегодня 02:08 — Технологии&Авто

В Швеции создали сверхмощный гиперкар, работающий на биотопливе (фото), Фото: Koenigsegg

Шведский бренд Koenigsegg представил уникальный гиперкар Jesko Plus. Эта версия имеет несколько отличий от стандартной модели.

Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Koenigsegg Jesko Plus внешне почти не отличается от гиперкара в модификации Attack. Рядом с названием модели на кузове появилась надпись «Plus».

Как и стандартная модель, этот гиперкар получил массивный сплиттер спереди и компактные фары. На кузове имеется множество аэродинамических частей.

Сзади установлено большое активное антикрыло. Оно может изменять угол наклона в зависимости от ситуации на дороге.

Фото: Koenigsegg

Первый в мире Koenigsegg Jesko Plus выкрашен в жемчужно-зеленый цвет с белыми акцентами Crystal White. На авто установлены колесные диски AirCore Carbon, полностью изготовленные из углеродного волокна.

Интерьер выполнен в черном и сером цветах с белыми акцентами. Внутри присутствует отделка из кожи Desiato с окантовкой Snow.

Koenigsegg Jesko Plus получил опцию Environmental Power Upgrade, позволяющую его двигателю работать на биотопливе E85. Благодаря этому мощность 5,0-литрового турбированного двигателя увеличивается с 1280 до 1600 л.с. Он работает в паре с 9-ступенчатой ​​секвентальной КПП.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет более 400 км/ч.

В общей сложности будет выпущено 125 гиперкаров Koenigsegg Jesko. Стоимость модели обсуждается с каждым клиентом индивидуально.

Фокус По материалам:

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