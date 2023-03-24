Почему Credit Suisse почти обанкротился — Finance.ua

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Почему Credit Suisse почти обанкротился

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Почему Credit Suisse почти обанкротился
Почему Credit Suisse почти обанкротился
Через неделю после сообщения о банкротстве Signature Bank, 19 марта 2023 года, мир поразила новость: созданный в 1856 году второй по величине банк Швейцарии покупают за 3 миллиарда швейцарских франков (примерно 3,23 млрд долларов).
Покупатель — самый крупный банк страны UBS. Таким образом, UBS не только наращивал свой капитал, но и убирал с дороги крупнейшего конкурента.
История Credit Suisse богата и многогранна. Говорят, что во время Второй мировой войны банк сотрудничал с нацистами и даже скупал нацистское золото, а после войны не спешил выплачивать деньги наследникам погибших вкладчиков.
К началу 2023 года он управлял средствами самых богатых людей мира, а портфель депозитов составил 1,3 трлн долларов.

Когда же все пошло на убыль

Серьезные проблемы в банке Credit Suisse начались еще в 2021 году: из-за сотрудничества с хедж-фондом Archegos Capital банк понес убытки на 5 млрд долларов. Это пошатнуло веру вкладчиков и инвесторов.
В июле 2022 года начали распространять слухи, что осенью банк может обанкротиться из-за финансовых проблем. По итогам 2022 года Credit Suisse получил почти 7,29 млрд франков убытков (эквивалент 7,9 млрд долларов).
В феврале 2023 года Credit Suisse сообщил, что отток депозитов вкладчиков из банка в 2022 году достиг 110 млрд франков.
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На фоне банкротств SVB и Signature Bank вкладчики Credit Suisse стали сомневаться в надежности своего банка. Масла в огонь подлило заявление Credit Suisse о том, что в процессе составления финансовой отчетности были выявлены «существенные недостатки» в процедуре внутреннего контроля.
Это было 14 марта. А уже 15 марта СМИ написали, что крупнейшие акционеры Credit Suisse, среди которых центральный банк Саудовской Аравии, его не будут поддерживать капиталом.
В пятницу, 17 марта, стоимость акции Credit Suisse составила 1,86 франка, а на открытии торгов понедельника 20 марта она рухнула до 0,74 франка, став ниже уровня, заложенного в договоре поглощения между Credit Suisse и UBS.
Почему пошли ко дну Silicon Valley Bank и Signature Bank и возможен ли дальнейший банкопад — Finance.ua анализировал в статье по ссылке.

Банкопад в США и мире: грозит ли миру очередной финансовый кризис

По материалам:
Finance.ua
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