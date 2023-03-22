Спасение Credit Suisse обойдется каждому швейцарцу в $13 500 — Bloomberg Сегодня 07:34 — Фондовый рынок

Спасение Credit Suisse обойдется каждому швейцарцу в $13 500 — Bloomberg

Плата Швейцарии за укрепление ее репутации как финансового центра может составить 12500 швейцарских франков ($13500) на каждого гражданина.

Об этом пишет Bloomberg.

Государство готово выделить 109 млрд франков на финансирование сделки по поглощению крупнейшим банком страны UBS проблемного Credit Suisse.

Экстренная продажа Credit Suisse Group AG ее конкуренту из Цюриха UBS Group AG обойдется правительству Швейцарии в 109 млрд швейцарских франков. Это тяжелое бремя для страны с населением 8,7 миллиона человек, отмечает агентство.

Кроме того, согласно соглашению, объявленному в воскресенье вечером, есть гарантия от Швейцарского национального банка на 100 млрд франков.

Общая сумма в 209 млрд франков эквивалентна примерно четверти ВВП Швейцарии и превышает общие европейские расходы на оборону в 2021 году. Цена крупнейшего в истории Швейцарии корпоративного спасения может в три раза превысить сумму финансовой помощи в 60 млрд франков UBS в 2008 году.

Помимо финансовых гарантий правительство Швейцарии согласилось изменить законодательство, которое позволило финансовому регулятору Finma списать облигации Credit Suisse первого уровня (AT1) на сумму 16 млрд швейцарских франков.

Спасение хорошо оплачиваемых банкиров вызвало протесты, отмечает агентство. Около 200 человек собрались возле штаб-квартиры Credit Suisse в Цюрихе в понедельник, скандируя «ешьте богатых», и забросали здание в центре финансового района города яйцами.

Напомним, 14 марта Credit Suisse опубликовал отчет за 2022 год, в котором говорится, что банк выявил «значительные недостатки» в контроле за финансовой отчетностью.

По данным банка, отток клиентов в четвертом квартале 2022-го вырос более чем до 110 млрд швейцарских франков ($120 млрд). Стоимость страхования облигаций банка от дефолта также выросла: пятилетние кредитные дефолтные свопы по долговым обязательствам Credit Suisse увеличились с 549 до 533 базовых пунктов.

16 марта Нацбанк Швейцарии был вынужден выдать Credit Suisse кредит в размере до 50 млрд франков (приблизительно $53,7 млрд). Однако это не удержало акции банка от дальнейшего падения — крупные инвесторы отказались обеспечивать дополнительный капитал банка, а вывод средств богатыми клиентами продолжился. В результате к окончанию торгов 18 марта капитализация Credit Suisse упала до $8 млрд по сравнению с $56,6 млрд UBS.

19 марта стало известно о поглощении Credit Suisse банком UBS. Он выкупит бумаги конкурента по цене 0,76 швейцарского франка. Общая стоимость сделки составит 3 млрд франков ($3,23 млрд).

После объявления о поглощении проблемного Credit Suisse акции UBS пережили рекордное с сентября 2008 года внутридневное падение. В моменте котировки упали на 15,96%, до 14,38 швейцарского франка (около $15,5). Интеграция Credit Suisse в бизнес UBS, как ожидается, займет три-четыре года.

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