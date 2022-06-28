Почему беженцы из Украины, которые намерены оставаться в Польше, будут переезжать в меньшие городки и села — Finance.ua
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Почему беженцы из Украины, которые намерены оставаться в Польше, будут переезжать в меньшие городки и села

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Как информирует Bankier.pl, о подготовке программы для беженцев сообщила новоназначенная министр в канцелярии премьер-министра Агнешка Щигай, которая занимается темой социальной интеграции находящихся в Польше беженцев из Украины.
Эта программа призвана поощрить украинцев, которые планируют оставаться в Польше на более длительное время, переехать из больших городов в меньшие, а также селиться в селах. «Мы хотим поощрить украинцев переезжать из больших городов в провинцию, потому что там будет жилье, работа, а также в этом есть потребность, ведь польское село немного обезлюдело», — сказала Агнешка Щигай.
Главными стимулами для беженцев должно стать предоставление жилья с низкой арендной платой.
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«Речь идет об использовании потенциала незаселенного жилья, которого у нас много в сельской местности», — отметила министр.
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Она добавила, что в среднем в гмине с населением 15-20 тысяч жителей есть примерно 30-40 помещений, которые можно адаптировать. «Можно использовать их в аренду — арендовать у частников для нужд города например на 5-6 лет. Коммуна взяла бы за это ответственность, она бы этим пользовалась, давая возможность жить семьям», — пояснила Щигай.
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Также в малых городах часто легче найти работу. Министр сказала, что среди беженцев из Украины большое количество женщин, которые могли бы работать, предоставляя социальные услуги, в частности, в уходе за пожилыми людьми, ведь в этой сфере всегда не хватает работников.

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По материалам:
ukrayina.pl
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