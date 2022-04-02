Почему банки не рекомендуют путешествовать с валютой — Finance.ua

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Почему банки не рекомендуют путешествовать с валютой

02.04.2022, 17:02Личные финансы
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Почему банки не рекомендуют путешествовать с валютойПочему банки не рекомендуют путешествовать с валютой
Почему банки не рекомендуют путешествовать с валютой
Во время войны безопаснее не иметь с собой наличных денег.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Финансовая жизнь украинцев за границей: новая реальность», проведенного «Финансовым клубом».
«Если человек вывозит крупную сумму валюты за границу, к нему могут также возникнуть вопросы уже в иностранном банке, придется объяснять, откуда у тебя эти деньги. Финмон работает и там, потому действительно лучше положить эти деньги на счет в украинском банке. Может быть, даже в том самом, где вы их снимали. А потом уже перевести на карту», — говорит директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин.
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Его поддерживают банкиры. «Проще положить деньги и выехать с картой, чем рассказывать на границе, откуда у тебя такая сумма. И наличные деньги в больших объемах — это опасно. Многие неожиданности могут случиться на пути к границе. Даже карты следует прятать. Если у человека есть смартфон, то лучший кейс — это токенизировать карту и привязать ее к Apple Pay или Google Pay и дальше пользоваться смартфоном», — рассказал советник заместителя председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ Дмитрий Коваль.
Способов перевода средств за границу существует гораздо больше, но основных два — карты и наличные деньги.
По наличным есть требования декларирования средств:
до 10 тыс. евро на одного человека не нужно декларировать, выше — нужно.
«И банки в Украине с этим помогают клиентам», — говорит заместитель председателя правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий.
Он говорит, что большинство клиентов мыслят следующим образом: мне нужна наличная иностранная валюта, чтобы ее положить на карту и за границей рассчитываться. Этого не нужно делать. Мы рекомендуем средства в гривне класть на свои карты и дальше этими деньгами пользоваться свободно, потому что конвертация происходит без проблем при расчетах — на уровне платежных систем. Курс обмена лучше, чем люди меняют на черном рынке Украины, потому что банки официально валюту не продают. И клиенты имеют абсолютные преимущества, которые они могут получить, пользуясь картами", — сказал банкир.
По его словам, сейчас нет системных жалоб клиентов на расчеты или снятие средств с гривневых карт за рубежом. «Наша рекомендация клиентам — не волноваться и использовать гривневые карты», — заверил Артур Муравицкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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