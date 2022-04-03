Прятал деньги в обшивке авто: иностранец пытался вывезти из Украины полмиллиона долларов — Finance.ua

Прятал деньги в обшивке авто: иностранец пытался вывезти из Украины полмиллиона долларов

Вчера 16:49 — Криминал

Гражданин Турции пытался незаконно вывезти из Украины более полумиллиона долларов. Эти деньги изъяты и будут направлены в государственный бюджет на нужды Вооруженных сил Украины.

Речь идет о $542 000 (15,9 млн грн), сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

Задержание произвели сотрудники теруправления ГБР Николаева вместе с пограничниками.

Турок пытался вывезти деньги через пункт пропуска «Орловка» в Одесской области. Более полумиллиона долларов наличными он спрятал под сиденьем и во внутренней обшивке авто.

«В рамках начатого уголовного производства работники ГБР проводят следственные действия. Проверяют происхождение средств и принимают меры по их аресту с последующей передачей на нужды армии», — сообщили в ГБР.

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