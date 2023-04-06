По железной дороге в Варшаву: из Украины запустят новый маршрут через Раву-Русскую — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

По железной дороге в Варшаву: из Украины запустят новый маршрут через Раву-Русскую

Казна и Политика
62
По железной дороге в Варшаву: из Украины запустят новый маршрут через Раву-Русскую
По железной дороге в Варшаву: из Украины запустят новый маршрут через Раву-Русскую
В течение нескольких месяцев Украина и Польша планируют запустить сообщение между Варшавой и Равой-Русской с пересадкой на Львов — этот пункт пропуска не работал 20 лет.
Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков, сообщила пресс-служба Министерства развития регионов, территорий и инфраструктуры.
Отмечается, что с 5 апреля украинские и польские железнодорожники совместно проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин — Рава-Русская по евроколее 1435 мм.
Читайте также
Таким образом, для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на евроколее и поездом Укрзализныци на украинской колее, который, в свою очередь, привезет пассажиров во Львов.
Место для вашей рекламы
«Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу», — прокомментировал Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины.
Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.
Читайте также
Укрзализныця восстановила участок евроколеи протяженностью 8,4 км и отреставрировала вокзал на станции Рава-Русская.
После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📳

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.