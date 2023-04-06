По железной дороге в Варшаву: из Украины запустят новый маршрут через Раву-Русскую — Finance.ua

По железной дороге в Варшаву: из Украины запустят новый маршрут через Раву-Русскую
В течение нескольких месяцев Украина и Польша планируют запустить сообщение между Варшавой и Равой-Русской с пересадкой на Львов — этот пункт пропуска не работал 20 лет.
Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков, сообщила пресс-служба Министерства развития регионов, территорий и инфраструктуры.
Отмечается, что с 5 апреля украинские и польские железнодорожники совместно проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин — Рава-Русская по евроколее 1435 мм.
Таким образом, для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на евроколее и поездом Укрзализныци на украинской колее, который, в свою очередь, привезет пассажиров во Львов.
«Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу», — прокомментировал Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины.
Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.
Укрзализныця восстановила участок евроколеи протяженностью 8,4 км и отреставрировала вокзал на станции Рава-Русская.
После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.
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