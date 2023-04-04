«Укрзализныця» открыла самый короткий маршрут в порт Рени через Молдову — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» открыла самый короткий маршрут в порт Рени через Молдову

Фондовый рынок
15
Акционерное общество «Укрзализныця» начало перевозить грузы между Украиной и Молдовой по восстановленному участку Березино — Басарабяска — там открыт третий пограничный переход между странами — Серпневое-1 — Басарабяска.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, переход работает с 25 марта 2023 года, а «Укрзализныця» уже приняла первые заявки на перевозку грузов через указанный переход, в частности, на перевозку 8 вагонов со строительными грузами и 6 вагонов со шлаками.
«Пока это кратчайший маршрут в порты Рени, Галац, Джурджулешты, благодаря которому „Укрзализныця“ сможет увеличить объемы экспортных и транзитных перевозок. По нашим подсчетам, участок позволит перевозить дополнительно от 4 до 10 млн тонн грузов в год. Приглашаем бизнес активно использовать этот новый альтернативный маршрут», — отметил член правления УЗ Вячеслав Еремин.
Также новый маршрут позволит ускорить и удешевить транспортировку грузов в Украину из портов Рени, Галац, Джурджулешты и обратно.
Как отметил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, срок доставки экспортных грузов в порты Молдовы, Румынии, а также украинский Рени сократится на 4-6 суток. При этом стоимость транспортировки уменьшится на 10-35 долларов на 1 тонну в зависимости от груза и маршрута.
Кроме того, в пресс-службе напомнили, что ранее между Украиной и Молдовой действовало два пограничных железнодорожных перехода: Сокиряны — Окница и Могилев-Подольский — Велчинец.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.