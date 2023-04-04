«Укрзализныця» открыла самый короткий маршрут в порт Рени через Молдову — Finance.ua

«Укрзализныця» открыла самый короткий маршрут в порт Рени через Молдову Сегодня 20:26 — Фондовый рынок

Акционерное общество «Укрзализныця» начало перевозить грузы между Украиной и Молдовой по восстановленному участку Березино — Басарабяска — там открыт третий пограничный переход между странами — Серпневое-1 — Басарабяска.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, переход работает с 25 марта 2023 года, а «Укрзализныця» уже приняла первые заявки на перевозку грузов через указанный переход, в частности, на перевозку 8 вагонов со строительными грузами и 6 вагонов со шлаками.

«Пока это кратчайший маршрут в порты Рени, Галац, Джурджулешты, благодаря которому „Укрзализныця“ сможет увеличить объемы экспортных и транзитных перевозок. По нашим подсчетам, участок позволит перевозить дополнительно от 4 до 10 млн тонн грузов в год. Приглашаем бизнес активно использовать этот новый альтернативный маршрут», — отметил член правления УЗ Вячеслав Еремин.

Также новый маршрут позволит ускорить и удешевить транспортировку грузов в Украину из портов Рени, Галац, Джурджулешты и обратно.

Как отметил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, срок доставки экспортных грузов в порты Молдовы, Румынии, а также украинский Рени сократится на 4-6 суток. При этом стоимость транспортировки уменьшится на 10-35 долларов на 1 тонну в зависимости от груза и маршрута.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что ранее между Украиной и Молдовой действовало два пограничных железнодорожных перехода: Сокиряны — Окница и Могилев-Подольский — Велчинец.

УНІАН По материалам:

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