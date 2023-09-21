По сравнению с довоенным уровнем количество предпринимателей в Украине выросло на 37 тысяч — Finance.ua

По сравнению с довоенным уровнем количество предпринимателей в Украине выросло на 37 тысяч Сегодня 09:30

По сравнению с довоенным уровнем количество предпринимателей в Украине выросло на 37 тысяч

С января 2022-го по июль нынешнего года количество предпринимателей в Украине выросло на 37 тысяч.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун в интервью Украинскому Радио

О количестве предпринимателей

«Мы заботились о релокации, то есть вывозили предприятия в более безопасные места. Было перевезено более 840 предприятий, из которых более 660 восстановились и сейчас работают. В этом году мы вернулись к вопросу, что эвакуированные предприятия, возможно, нужно уже возвращать на освобожденные территории, где меньше угрозы. А государственные стимулы, прежде всего финансовые, должны быть направлены на восстановление экономики, прежде всего, на тех территориях, которые мы отстояли», — говорит Надежда Бигун.

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Так что, в общем, тренд положительный.

«Если говорить о цифрах, мы недавно сравнивали количество зарегистрированных предпринимателей по состоянию на январь 2022-го с состоянием на июль 2023-го — и увидели рост на 37 тысяч», — добавила она.

О возвращении предприятий на освобожденные территории

Когда предприятия уезжали во время релокации, это была отдельная программа. Частью ее была даже «Укрзализныця», которая бесплатно вывозила имущество предприятий. Сейчас такой программы по возвращению нет, и это не значит, что все выехавшие должны вернуться.

Каждый бизнес сам определяет перспективы.

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«Мы создаем отдельные стимулы, которые направлены именно на деоккупированные территории. Если посмотреть, например, на Харьков, сейчас там более миллиона человек. Для них нужна работа. Они вернулись и готовы отстраивать дома. А для бизнеса, работавшего на этой территории, нужно больше стимулов», — рассказывает Бигун.

О кредитах и ​​грантовых программах

За изменения в правительственную программу о доступных кредитах «5−7-9» проголосовали на прошлой неделе. В этой программе уже заложен механизм, что предприниматели на освобожденных территориях могут получить кредит на лучших условиях, чем предприниматели на других территориях. Это дает больше шансов на выживание бизнеса в более сложных условиях.

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«Также у нас есть грантовые программы. Почти год работают три вида грантов, которые можно получить через портал „Дія“ в розделе „єРобота“. Это микрогранты для маленьких локальных предприятий — до 250 тысяч гривен. Далее есть гранты для ветеранов и их семей — до 1 миллиона гривен. И самые большие гранты для создания перерабатывающих предприятий — до 8 миллионов гривен. Именно эта грантовая программа по переработке является самой большой и сфокусирована на то, чтобы дать более мощную поддержку предприятиям, которые расположены на „сложных“ территориях», — рассказала замминистра экономики.

Более 7 тысяч заявителей получили гранты, большинство — это мелкие гранты, их более 6,5 тысяч. А на большие гранты по переработке есть более 500 заявок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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