Как в 2024 году вырастет ЕСВ для ФЛП 3-й группы — Finance.ua

Как в 2024 году вырастет ЕСВ для ФЛП 3-й группы Сегодня 08:12 — Казна и Политика

Как в 2024 году вырастет ЕСВ для ФЛП 3-й группы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с проектом государственного бюджета на 2024 год.

Налоговый консультант Александр Зарайский подсчитал , как изменится единый социальный взнос (ЕСВ) для ФЛП 3-й группы согласно данным этого документа (если его примет парламент и он вступит в силу), передает Ain.ua.

Традиционно этот документ описывает изменение всех основных выплат и ставок, работающих в государстве, в том числе и размер минимальной зарплаты. От нее зависит размер единого социального взноса ЕСВ, он также определяет размер других налогов и сборов, уплачиваемых ФЛП, их годовые доходы и т. д.

Ставку единого налога на 2024 год менять не будут. А вот ставки «минималки» поднимут дважды:

с 1 января 2024 года — до 7100 грн;

с 1 апреля 2024 года — до 8000 грн.

на момент публикации материала «минималка» составляет 6700 грн.

От ставки минимальной зарплаты считают минимальный ЕСВ, который должен платить ФЛП 3-й группы (22%). Итак:

в январе-марте 2024 года — 1562 грн (в месяц);

в апреле-декабре 2024 года — 1760 грн (в месяц).

Также, согласно прожиточному минимуму, указанному в проекте, годовые лимиты доходов для плательщиков единого налога немного вырастут. Для 3-й группы это будет 8 285 700 грн в год.

Соблюдать лимит годового дохода для ФЛП важно, ведь это одно из условий пребывания на упрощенной системе налогообложения (если лимит нарушить, ФЛП могут перевести на общую систему, с большими налогами и более замороченной бухгалтерией).

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