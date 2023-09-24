Как в 2024 году вырастет ЕСВ для ФЛП 3-й группы — Finance.ua

Как в 2024 году вырастет ЕСВ для ФЛП 3-й группы
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с проектом государственного бюджета на 2024 год.
Налоговый консультант Александр Зарайский подсчитал, как изменится единый социальный взнос (ЕСВ) для ФЛП 3-й группы согласно данным этого документа (если его примет парламент и он вступит в силу), передает Ain.ua.
Традиционно этот документ описывает изменение всех основных выплат и ставок, работающих в государстве, в том числе и размер минимальной зарплаты. От нее зависит размер единого социального взноса ЕСВ, он также определяет размер других налогов и сборов, уплачиваемых ФЛП, их годовые доходы
и т. д.
Ставку единого налога на 2024 год менять не будут. А вот ставки «минималки» поднимут дважды:
- с 1 января 2024 года — до 7100 грн;
- с 1 апреля 2024 года — до 8000 грн.
- на момент публикации материала «минималка» составляет 6700 грн.
От ставки минимальной зарплаты считают минимальный ЕСВ, который должен платить ФЛП 3-й группы (22%). Итак:
- в январе-марте 2024 года — 1562 грн (в месяц);
- в апреле-декабре 2024 года — 1760 грн (в месяц).
Также, согласно прожиточному минимуму, указанному в проекте, годовые лимиты доходов для плательщиков единого налога немного вырастут. Для 3-й группы это будет 8 285 700 грн в год.
Соблюдать лимит годового дохода для ФЛП важно, ведь это одно из условий пребывания на упрощенной системе налогообложения (если лимит нарушить, ФЛП могут перевести на общую систему, с большими налогами и более замороченной бухгалтерией).
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