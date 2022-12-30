По регистрации и смс. Укрпочта начнет выдавать посылки без документов — Finance.ua

По регистрации и смс. Укрпочта начнет выдавать посылки без документов Сегодня 13:55 — Личные финансы

По регистрации и смс. Укрпочта начнет выдавать посылки без документов

«Укрпочта» добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений. Получить почтовую отправку можно в автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба " Укрпочты ".

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«С 27 декабря во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов — с помощью SMS-сообщения! Нововведение действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя», — говорится в сообщении.

Ограничения по отправлениям:

объявленная ценность до 15 000 грн, наложенный платеж до 5 000 грн для внутренних отправлений;

объявленная ценность до 20 000 грн для международных отправлений;

отсутствуют отметки «Вручить лично» и/или «Судебная повестка».

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