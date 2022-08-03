По правительственной программе трудоустроили около 9 тыс. переселенцев — Finance.ua
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По правительственной программе трудоустроили около 9 тыс. переселенцев

Личные финансы
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По правительственной программе трудоустроили около 9 тыс. переселенцев
По правительственной программе трудоустроили около 9 тыс. переселенцев
8,97 тыс. внутренне перемещенных лиц трудоустроили по правительственной программе.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
При этом за июнь по программе трудоустроили 3 тыс. человек.
«Работодатели тоже не спешат. Только 5357 подали заявку на получение компенсации. За месяц добавилось около 2000 работодателей», — отметил Железняк.
Отметим, в целом правительство выделило на программу компенсации работодателям 200 млн грн. В рамках инициативы каждому работодателю, трудоустроившему ВПЛ, положено 6,5 тыс. грн компенсации.
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Однако подали заявки в целом только на 88 млн грн, это меньше половины от рассчитанной Кабмином суммы.
Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный Перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).
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По материалам:
Фінансовий клуб
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