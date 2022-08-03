По правительственной программе трудоустроили около 9 тыс. переселенцев — Finance.ua

По правительственной программе трудоустроили около 9 тыс. переселенцев Сегодня 09:44 — Личные финансы

По правительственной программе трудоустроили около 9 тыс. переселенцев

8,97 тыс. внутренне перемещенных лиц трудоустроили по правительственной программе.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

При этом за июнь по программе трудоустроили 3 тыс. человек.

«Работодатели тоже не спешат. Только 5357 подали заявку на получение компенсации. За месяц добавилось около 2000 работодателей», — отметил Железняк.

Отметим, в целом правительство выделило на программу компенсации работодателям 200 млн грн. В рамках инициативы каждому работодателю, трудоустроившему ВПЛ, положено 6,5 тыс. грн компенсации.

Читайте также Принят законопроект о содействии в трудоустройстве безработных

Однако подали заявки в целом только на 88 млн грн, это меньше половины от рассчитанной Кабмином суммы.

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный Перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.