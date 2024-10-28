По меньшей мере 20% компаний могут потерять статус критических предприятий после аудита. — Finance.ua

По меньшей мере 20% компаний могут потерять статус критических предприятий после аудита. Сегодня 14:28 — Казна и Политика

По меньшей мере 20% компаний могут потерять статус критических предприятий после аудита.

Во время проведения аудита забронированных военнообязанных и имеющих статус критически важных предприятий обнаружили тысячи случаев бронирования с нарушениями.

Об этом пишет «NV Бизнес», ссылаясь на собственные источники в команде президента.

Аудит забронированных проводит совместная комиссия, созданная из представителей Минобороны и Минэкономики. В ходе проверок выяснилось, что 40 тысяч военнообязанных получили бронь с нарушениями.

Также отмечается, что после такого аудита по меньшей мере 20% критически важных предприятий с наибольшей вероятностью потеряют такой статус. Как сообщил собеседник издания, в первую очередь это касается тех, «кто изначально не должен был попасть в этот список», поскольку многие из этих компаний могли торговать квотой на бронь.

В общей сложности комиссия должна пересмотреть решения относительно около тысячи предприятий.

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Напомним, правительство до 15 ноября 2024 решило приостановить действие критериев и положений по определению критически важных предприятий и организаций и провести аудит «критических» предприятий.

Кроме того, Минэкономики и Минобороны должны подготовить и презентовать правительству проект решения, в котором, в частности, предусмотрены:

порядок проверки обоснованности бронирования военнообязанных;

отмена отсрочки от призыва на военную службу при выявлении необоснованных случаев бронирования.

Позже Кабинет Министров принял протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников.

hromadske По материалам:

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