Плюс 71 компания: США расширили антироссийский &quot;черный список&quot; — Finance.ua
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Плюс 71 компания: США расширили антироссийский "черный список"

Фондовый рынок
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Плюс 71 компания: США расширили антироссийский &quot;черный список&quot;
Плюс 71 компания: США расширили антироссийский "черный список"
В связи с расширением санкций G7 в отношении россии, США добавили 71 компанию в «черный список». Решение было принято в связи с поддержкой данными компаниями агрессора.
Как сообщает Reuters, в «черный список» вошли 69 российских организаций и по одной из Армении и Кыргызстана. Министерство торговли США одновременно сообщило об усилении экспортного контроля и распространении его на нефтяные и газовые проекты в россии и беларуси, а также на предприятия, которые ремонтируют самолеты и выпускают запчасти к ним, пороховые, тракторные и автомобильные заводы, верфи и инженерные центры в россии.
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Сообщается, что эти действия являются частью последнего раунда санкций и экспортного контроля со стороны США и других стран в ответ на вторжение России в Украину. Они призваны взорвать промышленную базу россии и ее способность вести войну против Украины.
Напомним, 24 февраля 2023 года США расширили санкции против россии. В санкционный список попали 22 физических и 83 юридических лица рф. Под ограничения попали металлургический и горнодобывающий секторы российской экономики.
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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список санкций еще более 10 финансовых учреждений россии, включая один из десяти крупнейших банков по стоимости активов. В санкционный список также были включены инвестиционные компании и организации, производящие или импортирующие углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах.
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19 мая 2023 г. сообщалось о том, что США в рамках нового антироссийского санкционного пакета введут ограничения для 300 компаний, судов и самолетов. Санкции будут направлены против финансовых посредников агрессора, кроме того, в «черный список» будут внесены компании из Европы, Ближнего Востока и Азии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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