Платные камеры в СИЗО: сколько денег Украина заработала на услуге для заключенных — Finance.ua

Платные камеры в СИЗО: сколько денег Украина заработала на услуге для заключенных Сегодня 09:16

Платные камеры в СИЗО: сколько денег Украина заработала на услуге для заключенных

С начала запуска платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах в специальный фонд Министерства юстиции поступило почти 21,5 миллиона гривен.

Об этом заместитель министра юстиции Сергей Орлов рассказал в интервью телеканалу «Киев», сообщил Минюст.

«Стоимость услуги в сутки стартует иногда даже от 290 гривен и доходит до около 2000 гривен в сутки», — рассказал Орлов.

Он отметил, что на сайте министерства и ресурсе «Онлайн дом юстиции» действуют скидки на бронирование платных камер. Так, если приобрести место на неделю или на месяц, то стоимость немного меньше, чем цена на посуточную услугу.

По словам замминистра, подарочные сертификаты на улучшение бытовых условий и питания в СИЗО пользуются спросом.

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Напомним, первые платные камеры появились 8 мая 2020 в СИЗО Киева. Стоимость размещения в такой камере в Киеве зависит от срока, за который платят: за сутки — 2000 грн, за неделю — 8000 грн, за месяц — 12 000 грн. Впоследствии они появились и в других городах, в частности, в Виннице и Житомире, Запорожье и Днепре, Николаеве и Одессе.

А в июле 2020 года Министерство юстиции запустило новую услугу: подарочные сертификаты на использование услуг платных камер в СИЗО. Если человека, у которого будет такой сертификат, возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания.

В Минюсте говорят, что с помощью платных камер хотят убрать коррупцию, когда за лучшую камеру платили неофициально. Теперь деньги официально поступают в бюджетный спецфонд.

Первый миллион гривен от продажи мест в платных камерах Министерство юстиции направило на улучшение бесплатных камер.

bigkyiv По материалам:

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