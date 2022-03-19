В Минюсте объяснили изменения в сфере нотариата в условиях военного положения — Finance.ua
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В Минюсте объяснили изменения в сфере нотариата в условиях военного положения

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19 марта 2022 вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам в сфере нотариата» от 11.03.2022 № 1118/5.
Указанные изменения предусматривают:
  • в условиях военного или чрезвычайного положения наследственное дело заводится по обращению заявителя любым нотариусом Украины независимо от места открытия наследства;
  • при отсутствии доступа к Наследственному реестру нотариус заводит наследственное дело без использования этого реестра и проверяет наличие заведенного наследственного дела, наследственного договора, завещания в течение 5 рабочих дней со дня возобновления такого доступа;
  • наследственное дело регистрируется в Наследственном реестре только после проверки сведений реестра на наличие ранее заведенного наследственного дела;
  • запрещается выдача свидетельства о праве на наследство по наследственному делу, заведенному без использования Наследственного реестра, до его регистрации в Наследственном реестре;
  • в условиях военного или чрезвычайного положения при отсутствии доступа к Наследственному реестру и Единому реестру доверенностей как нотариальное удостоверение завещания, внесение изменений в него и его отмена, так и нотариальное удостоверение доверенностей, прекращение их действия осуществляется без использования этих реестров с последующим внесением в них соответствующих сведений в течение рабочих дней со дня обновления такого доступа;
  • срок хранения в депозите государственной нотариальной конторы или частного нотариуса неистребованных по депозиту денежных сумм и ценных бумаг, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам, уменьшен до года, после истечения которого они подлежат перечислению в Государственный бюджет Украины.
По материалам: Finance.UA
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