Платформа United24 собрала уже более $300 миллионов — президент — Finance.ua
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Платформа United24 собрала уже более $300 миллионов — президент

Казна и Политика
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Платформа United24 собрала уже более $300 миллионов — президент
Платформа United24 собрала уже более $300 миллионов — президент
К платформе United24 уже присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 300 миллионов долларов США.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении.
«На днях наша благотворительная платформа United24 пересекла предел в 300 миллионов долларов взносов. От людей из разных стран мира — более ста стран, тысячи и тысячи доноров. Обычные люди, частные компании, помогающие покупать дроны для наших военных, машины быстрой, ремонтировать больницы, инфраструктуру», — отметил он.
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Зеленский уточнил, что это лишь одна из разных инициатив, которые все вместе консолидируют мир.
«Мир понимает, что происходит. Мир видит, как смело и благородно сражаются наши люди. И именно поэтому нам удается мобилизовать поддержку и ведущих государств и миллиардов человеческих сердец по всему миру. Спасибо всем, кто верит в Украину и кто помогает нам возвращать безопасность», — резюмировал глава государства.
Как сообщалось, 5 мая 2022 года Владимир Зеленский объявил, что Украина запускает глобальную инициативу United24. Она направлена на сбор средств для помощи в процессе восстановления Украины в условиях войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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