Барбра Стрейзанд стала амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 — Finance.ua
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Барбра Стрейзанд стала амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24

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Барбра Стрейзанд стала амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24
Обладательница премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми», «Тони», «Золотой глобус» и «Пибоди» Барбра Стрейзанд стала амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 для того, чтобы напрямую помогать украинцам. Свои усилия она сосредоточит на направлении «Медицинская помощь».
Детали сотрудничества Стрейзанд обсудила в ходе онлайн-звонка с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мир может немного уставать каждый день думать об Украине, но сообщества в США и европейских странах продолжают поддерживать и помогать нам. Для нас очень важно, чтобы столь талантливые и известные в мире люди поддерживали платформу UNITED24», — сказал Владимир Зеленский.
Дедушка и бабушка Стрейзанд эмигрировали в США из Украины. Она признается, что чувствует сильную связь с украинцами:
«Поскольку у меня есть еврейское происхождение с украинскими корнями, я особенно тронута борьбой украинцев за свободу. Стойкость и мужество украинского народа стали истинным вдохновением для всех, кто работает над сохранением демократии и борется с авторитаризмом. Полностью поддерживаю вас и вашу страну».
Первый проект, который Барбра Стрейзанд поддержит в рамках своего амбассадорства, — 24 000 Friends of Ukraine. Его цель — привлечь 24 000 подписчиков на ежемесячный взнос 24 долларов, который направляется на медицинскую помощь. Регулярное поступление пожертвований позволяет постоянно поддерживать украинских медиков, которые уже почти 7 месяцев героически спасают жизнь пострадавших от войны.
Каждый, кто подпишется на ежемесячный донат, получит благодарственное письмо с подписью Президента Украины Владимира Зеленского.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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