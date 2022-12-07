Платформа United24 собрала уже более $237 миллионов — Finance.ua

Платформа United24 собрала уже более $237 миллионов Сегодня 17:17 — Казна и Политика

К платформе United24 за семь месяцев работы присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов перешагнула отметку в 237 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Телеграме

«7 месяцев фандрейзинговой платформы United24. Более 237 миллионов долларов задонатили граждане 110 стран мира. Невероятная поддержка», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что платформа стала удобным инструментом для поддержки Украины. Профильные министерства и силы обороны благодаря пожертвованиям закупают необходимое оборудование для медиков, спасателей, защитников и защитниц.

Напомним, 5 мая президент Владимир Зеленский объявил, что Украина запускает глобальную инициативу United24. Первая ее составляющая — онлайн-платформа для сбора средств на поддержку Украины.

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Укрінформ По материалам:

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