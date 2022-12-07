Платформа United24 собрала уже более $237 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Платформа United24 собрала уже более $237 миллионов

Казна и Политика
15
К платформе United24 за семь месяцев работы присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов перешагнула отметку в 237 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Телеграме.
«7 месяцев фандрейзинговой платформы United24. Более 237 миллионов долларов задонатили граждане 110 стран мира. Невероятная поддержка», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что платформа стала удобным инструментом для поддержки Украины. Профильные министерства и силы обороны благодаря пожертвованиям закупают необходимое оборудование для медиков, спасателей, защитников и защитниц.
Напомним, 5 мая президент Владимир Зеленский объявил, что Украина запускает глобальную инициативу United24. Первая ее составляющая — онлайн-платформа для сбора средств на поддержку Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.