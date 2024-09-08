Планируют повышение выплат для внутренне перемещенных лиц — Finance.ua

Планируют повышение выплат для внутренне перемещенных лиц
В этом году повышение размеров государственного пособия для внутренне перемещенных лиц не предусмотрено.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«На 2025 год пока Минфин не запланировал увеличение размеров государственной поддержки ВПЛ, но объемы в этом году достаточные», — сказал он.
По его словам, по состоянию на 1 сентября получателями государственной помощи являются 1,2 млн внутренних переселенцев.
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Также премьер отметил, что идет подготовка пилотного проекта по предоставлению внутренне перемещенным лицам в девяти прифронтовых областях субсидий на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.
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