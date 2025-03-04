Планируется ли поднятие тарифов в ближайшее время: ответ Шмыгаля — Finance.ua

Планируется ли поднятие тарифов в ближайшее время: ответ Шмыгаля Сегодня 14:55

Планируется ли поднятие тарифов в ближайшее время: ответ Шмыгаля

Кабинет Министров на сегодняшний день не рассматривал вопрос поднятия тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта.

«У нас нет дискуссии по тарифам в правительстве. То есть мы не рассматривали возможности поднятия тарифов в ближайшее время», — сказал Шмыгаль.

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Напомним, в Нацбанке ожидают, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. Повышение возможно с 2026 года.

В отчете отмечается, что сдерживающим фактором для административной инфляции и в дальнейшем будет мораторий на повышение тарифов для населения на отдельные услуги ЖКХ, что в соответствии с предположениями прогноза будет ограничивать рост административных цен в 2025 году.

В то же время ожидается, что постепенное приведение энергетических тарифов к рыночным уровням станет весомым проинфляционным фактором в последующие годы.

«Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и поставки горячей воды) в течение 2025 года. Однако сложное положение в энергетике и государственном бюджете может вызвать корректировку тарифов в следующих годах», — говорится в отчете.

Предполагается , что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

УНН По материалам:

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