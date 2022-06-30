План восстановления Украины предполагает построение новых систем управления для евроинтеграции — Finance.ua

План восстановления Украины предполагает построение новых систем управления для евроинтеграции Сегодня 15:47 — Казна и Политика

План восстановления Украины предполагает построение новых систем управления для евроинтеграции

План восстановления Украины от последствий войны, который будет представлен 4 июля на конференции в Лугано (Швейцария), предусматривает развитие новых систем управления для дальнейшей евроинтеграции страны.

Об этом сообщил секретарь Национального Совета по восстановлению страны Даниил Гетманцев.

«В документе учтены не только необходимые меры по восстановлению страны, но и фактически построение новых систем управления и принятия решений с учетом статуса Украины как кандидата в члены Евросоюза», — написал он в телеграм-канале по итогам третьего собрания Консультативного совета Нацсовета.

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Гетманцев отметил, что на этом собрании была обсуждена финальная версия проекта Плана восстановления, и после учета некоторых замечаний до конференции в Лугано будут проведены консультации по механизмам обеспечения прозрачности финансирования плана и контроля за использованием средств со стороны партнеров.

«Далее финализируем План и готовимся его презентовать в Лугано, где уже 4 июля состоится обширная презентация Плана восстановления Украины от последствий войны», — написал секретарь Нацсовета.

Ранее сообщалось, что в Плане восстановления может быть предложена модель существенного сокращения количества министерств и численности бюджетников в Украине. По словам одного из собеседников агентства, обсуждалась возможность оставить только 12 министерств из 20.

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