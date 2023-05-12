План по доходам несколько ухудшился: в Раде оценили состояние Пенсионного фонда — Finance.ua

План по доходам несколько ухудшился: в Раде оценили состояние Пенсионного фонда Сегодня 21:00 — Казна и Политика

План по доходам несколько ухудшился: в Раде оценили состояние Пенсионного фонда

В апреле текущего года несколько ухудшилось выполнение плана собственных доходов Пенсионного фонда от ЕСВ, распределенного на пенсионное страхование.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Хотя недобор за месяц составил 3,9 млрд грн, но накопленный в первом квартале этого года запас остается значительным. План за январь-апрель был перевыполнен на 12,4% (14,2 млрд грн).

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственные доходы ПФУ выросли на 21,7%, или 24,7 млрд грн.

Все доходы Пенсионного фонда за первые 4 месяца составили 249,5 млрд грн, из них:

138,4 млрд грн собственных доходов;

82,9 млрд грн трансферта из государственного бюджета (+42,4% против 4 месяцев в прошлом году);

19,7 млрд грн средств на выплату ЖКХ-субсидий;

8,5 млрд грн средств на общеобязательное государственное социальное страхование.

«На сегодняшний день финансовое состояние Пенсионного фонда позволяет выполнять все обязательства по выплате пенсий, страховых платежей, жилищных льгот и субсидий» , — отметил Гетманцев.

Главным фактором роста собственных поступлений в ПФУ остаются выплаты военным, а также постепенное восстановление рынка труда. На 2023 год, по последнему прогнозу НБУ, номинальные зарплаты должны вырасти на 22% (против 6% в 2022 году). В сравнении с прошлым годом занятость тоже восстанавливается, хоть и медленными темпами. В 2023 году уровень безработицы должен сократиться до 18% против 21% в прошлом году.

Напомним, в апреле на пенсионные выплаты направили 57,1 млрд грн, что на 0,9% (0,5 млрд грн) меньше средств, израсходованных в марте — 57,6 млрд грн.

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УБР По материалам:

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