Philip Morris закрывает заводы в Германии — Finance.ua

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Philip Morris закрывает заводы в Германии

Фондовый рынок
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Philip Morris закрывает заводы в Германии
Philip Morris закрывает заводы в Германии
Табачный гигант Philip Morris объявил о закрытии своих заводов в Германии. Причиной стал спрос, который все больше падает на табак в Европе.
Об этом пишет немецкий таблоид Bild.
По информации компании, производство на берлинской фабрике по обработке табака прекратится в первой половине 2025 года. В Дрездене, где с 2019 года производился табак для самостоятельного скручивания сигарет, выпуск завершат к середине 2025 года.
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Причиной такого решения стал падающий в последние годы в Европе спрос на сигареты. Ожидается, что эта тенденция продолжится.
Всего под сокращение попадут 372 сотрудника, из которых около 270 работают на дрезденском предприятии. Philip Morris пообещал предложить «справедливые решения» всем работникам, подлежащим увольнению.
Решение Philip Morris, как отмечают аналитики, отражает изменения в табачной индустрии, где спрос на традиционные сигареты снижается и компании адаптируются к новым условиям рынка.
По материалам:
suspilne.media
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