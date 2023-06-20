Philip Morris инвестирует 30 млн долларов в новое производство в Украине — Finance.ua

Philip Morris инвестирует 30 млн долларов в новое производство в Украине Сегодня 14:31

Philip Morris инвестирует 30 млн долларов в новое производство в Украине

Philip Morris International инвестирует более 30 млн долларов в запуск нового производства во Львовской области. Это позволит компании полностью удовлетворить внутренний спрос, создать сотни новых рабочих мест и поддержать экономический рост Украины сегодня и в будущем.

Подготовительные работы по будущей фабрике начнутся в июле 2023 года. Компания ожидает, что производство будет запущено в I квартале 2024 года. На новой фабрике будут работать более 250 человек, преимущественно на производстве. Трудоустройство в первую очередь будет предложено работникам харьковского предприятия Филипп Моррис.

«Наше новое предприятие обеспечит надежную поставку продукции и возможности трудоустройства для украинцев. Но это больше, чем инвестиция в инфраструктуру и расширение возможностей нашей компании. Это демонстрация нашей преданности Украине и ее народу. Эта инвестиция станет мощным сигналом для других международных инвесторов — уверенности в экономике Украины, украинском народе и будущем Украины», — заявил Массимо Андолина, президент европейского региона Philip Morris International.

Как говорит Максим Барабаш, генеральный директор «Филипп Моррис Украина», новое производство будет расположено на локации, предложенной UkraineInvest. Оно создаст рабочие места и поддержит украинскую экономику в трудное для страны время.

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