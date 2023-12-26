ПФУ увеличил выплату пенсий, субсидий и льгот за последний месяц — Finance.ua

ПФУ увеличил выплату пенсий, субсидий и льгот за последний месяц
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, 25 декабря завершено финансирование пенсий за декабрь:
- на выплаты направлено 58,0 млрд грн, в том числе 9,6 млрд грн — через АО «Укрпочта», 48,4 млрд грн — через уполномоченные банки.
По состоянию на 25 декабря профинансировано:
- 6431,3 млн грн — на выплату жилищных субсидий и льгот;
- 2329,7 млн грн — на страховые выплаты, в том числе на оплату больничных — 1236,3 млн грн.
В декабре предоставлено 890,0 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Напомним, в этом году за счет международных партнеров на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн.
Справка Finance.ua:
- В ІІІ квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 937 грн. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Наибольший среди отраслей этот показатель:
- в сфере информации и телекоммуникаций — 37 542 грн (+20,3% к показателю ІІІ квартала 2022 года);
- в финансовом и страховом секторе — 34 189 грн (+29,8%);
- на авиационном транспорте — 33 205 грн (+21,9%).
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