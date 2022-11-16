ПФУ сможет отслеживать движение граждан, выехавших за границу — Finance.ua

ПФУ сможет отслеживать движение граждан, выехавших за границу Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Пенсионный фонд разместил на своем сайте законопроект «О внесении изменения в статью 19 Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины».

Он разработан с целью урегулирования вопроса предоставления доступа Пенсионному фонду Украины к интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системе по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.

Проектом акта предлагается внести в ст. 19 Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины» изменение, предусмотрев, что на Государственную пограничную службу Украины в соответствии с определенными законом задачами возлагаются обязанности по предоставлению Пенсионному фонду Украины для реализации его полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования в порядке и объемах, определенных Пенсионным фондом Украины вместе с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны государственной границы, сведений о реципиентах, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали / выезжали на временно оккупированную территорию Украины через контрольные пункты въезда / выезда.

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