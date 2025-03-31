Евросоюз будет автоматически признавать украинские электронные подписи с 2027 года — Finance.ua
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Евросоюз будет автоматически признавать украинские электронные подписи с 2027 года

Казна и Политика
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Евросоюз будет автоматически признавать украинские электронные подписи с 2027 года
Евросоюз будет автоматически признавать украинские электронные подписи с 2027 года
Украина и ЕС обновили общий рабочий план в сфере электронной идентификации и доверительных услуг. План определяет приоритетные действия, выполнение которых позволяет признать отдельные электронные доверительные услуги Украины в 2026 году и достичь режима внутреннего рынка для этих услуг с 2027 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
При успешном выполнении плана:
  • в 2026 году ЕС признает отдельные украинские электронные подписи, печати и другие доверительные услуги, что позволит их законное использование в Европе;
  • с 2027 года все украинские средства электронной идентификации и электронные доверительные услуги будут автоматически признаваться в ЕС на равных условиях с европейскими.
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Это позволит украинцам беспрепятственно подписывать документы, использовать электронные услуги в ЕС и взаимодействовать с европейскими учреждениями, используя украинские электронные подписи.
Процесс содержит несколько этапов, среди них:
  • оценка украинского законодательства;
  • тестирование трансграничной совместимости услуг;
  • внесение изменений в украинские законы.
Украина уже приступила к подготовке к изменениям в законодательстве и инфраструктуре для соответствия новым европейским стандартам.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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