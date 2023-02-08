ПФУ профинансировал выплату субсидий: сколько выплатят за последний месяц — Finance.ua

ПФУ профинансировал выплату субсидий: сколько выплатят за последний месяц Сегодня 13:00 — Личные финансы

Как сообщает пресс-служба ПФУ, по состоянию на 7 февраля профинансировано: 13,8 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 3,4 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта» (по сообщению АО «Укрпочта» по состоянию на 6 февраля доставлено 31,3% профинансированных сумм), 10,4 млрд грн — через уполномоченные банки (на счета пенсионеров зачислено 100% профинансированных сумм);

3,1 млрд грн — на выплату жилищных субсидий и льгот; 1244,7 млн грн — на страховые выплаты, в том числе 346,1 млн грн — на оплату больничных.

В феврале предоставлено 239 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.

Пенсионный фонд также обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО «Укрпочта» в январе 2023 года.

Итого льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысячи человек. Из них 1 млн 785 тысяч человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи — через АО «Укрпочта».

Больше всего украинцев получали льготы и субсидии в государственном Ощадбанке — 834,3 тысячи человек, еще 826,3 тысячи — в государственном ПриватБанк е, 60,3 тысячи в Райффайзен Банке, 64,1 тысячи — в других банках.

Справка Finance.ua:

Как получить субсидию ВПЛ. Переселяясь из прифронтовых зон, перемещенные лица уведомляют представителей социальной защиты, откуда прибыли. В управлении соцзащиты (или в ЦПАУ) можно ходатайствовать об оформлении или продлении субсидии. Также переселенцы могут подать документы на субсидию онлайн через приложение «Дія». Для этого понадобится следующий пакет документов:

заявление;

паспорт, идентификационный код;

справка о получении статуса внутренне перемещенного лица;

документы, закрепляющие право на получение льгот;

сведения о семейных доходах;

информация о лицах, проживающих в доме/квартире.

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