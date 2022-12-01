ПФУ показал, как изменились зарплаты украинцев с начала войны — Finance.ua
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ПФУ показал, как изменились зарплаты украинцев с начала войны

Личные финансы
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ПФУ показал, как изменились зарплаты украинцев с начала войны
ПФУ показал, как изменились зарплаты украинцев с начала войны
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2022 года. Этот показатель, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», учитывается для расчета пенсии.
Об этом свидетельствуют данные сайта ПФУ.
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По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
  • январь 2022 года — 14 055,38 гривен;
  • февраль 2022 года — 14 133,18 гривен;
  • март 2022 года — 13 016,16 гривен;
  • апрель 2022 года — 12 081,96 гривен;
  • май 2022 года — 12 528,42 гривен;
  • июнь 2022 года — 13 957,63 гривен;
  • июль 2022 года — 13 499,87 гривен;
  • август 2022 года — 12 745,82 гривен;
  • сентябрь 2022 года — 13 387,48 гривен.
Таким образом, в сентябре по сравнению с февралем зарплата упала на 745,7 грн. Минимальный уровень был в апреле — 12 081,96 гривен. Между тем, по официальному прогнозу правительства, инфляция в 2022 году составит 29,3%.
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Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные о зарплатах в Украине. Так что информация ПФУ — это единственные доступные официальные данные в 2022 году. В то же время показатели ПФУ и Госстата обычно несколько отличаются.
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По материалам:
РБК-Україна
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