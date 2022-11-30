7 вакансий с неполной занятостью и зарплатой от 20 тыс. грн — Finance.ua

7 вакансий с неполной занятостью и зарплатой от 20 тыс. грн Вчера 14:04 — Личные финансы

7 вакансий с неполной занятостью и зарплатой от 20 тыс. грн

Неполная занятость и гибкий график в настоящее время — именно то, что нужно. Поэтому эксперты Work.ua решили сделать подборку таких вакансий. Кстати, в них еще и указаны зарплаты — не самые низкие.

Юрист, Киев

Сеть мультибрендовых магазинов обуви Welfare.ua ищет в Киеве юриста на неполную занятость. График на период военного положения — 3 дня в неделю: понедельник, среда, пятница, с 10:00 до 17:00.

В вакансии указана зарплата 20 000 грн.

От кандидатов ожидают высшего юридического образования (обязательно) и опыта работы и в области ритейла (желательно).

Водитель с собственным грузовым авто, Стрый

«Новая Почта» в поисках водителя с собственным грузовым авто (20 т, цельнометаллическая — DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo) в городе Стрый Львовской области. Приглашают тех, у кого открыт ФЛП, безаварийный стаж работы и кто мечтает «как Святой Николай доставлять посылки, наполненные радостью и заботой».

Зарплата — от 47 000 грн.

Менеджера по организации тренингов приглашает в свой штат школа личностного роста Лиз Бурбо «Слушай свое тело». В вакансии указано, что работа полностью удаленная, график — свободный, оплата труда — прозрачная, включает процент продаж и может составлять 40 000-50 000 грн.

Среди обязанностей в должности:

организация групп-участников тренингов и сопровождение на всех этапах обучения;

консультирование клиентов; работа с «теплой» базой клиентов;

«холодные» звонки специалистам по здоровью (фитнес-тренеры, реабилитологи, массажисты, консультанты по здоровью, йога-тренеры, остеопаты, мануальные терапевты, кинезиологи, психотерапевты, врачи и т.п.) с целью сотрудничества;

ведение отчетности и выполнение плана продаж.

Курьер, разные города

Компания Glovo ведет постоянный набор курьеров — пеших, на велосипедах и автомобилях. Работников ищут в разных городах Украины и обещают зарплату от 16 000 до 50 000 грн в месяц (зависит от города и количества доставленных заказов). Выплаты зарплаты при необходимости могут сделать раз в неделю или раз в день.

Также в вакансиях указывается гибкий график: возможность самостоятельно решать, когда доставлять.

SEO Specialist, дистанционно

Специалист по SEO-оптимизации сайтов на неполную занятость и зарплату 50 000 — 100 000 грн ищет Jose Art Gallery — украинский проект, международная онлайн-галерея по продаже предметов искусства по всему миру и профессиональная социальная сеть.

От кандидатов ожидают более 2 лет опыта на позиции SEO specialist лет, знание английского языка на уровне Intermediate, понимание On-Page и Off-Page-оптимизации сайтов.

Специалист будет работать удаленно в международном проекте, будет заниматься анализом конкурентов, разработкой стратегии SEO продвижением и ее реализацией.

Компания по дизайну интерьера Livita Ltd разместила на Work.ua вакансию Sales Manager со свободным графиком и зарплатой от 40 000 грн.

Среди обязанностей в этой должности работодатель отмечает проработку лидов, представление компании клиентам, сбор ТЗ для дизайнеров, привлечение новых клиентов в тесном контакте с маркетологом.

А среди требований — знание английского (С1 или Advanced level), опыт работы на рынке ЕС и Британии, желательно опыт работы в дизайне или строительстве.

«У нас каждый сотрудник сам выбирает интенсивность работы. Можно работать в спокойном режиме, а можно „колбасить“, но гораздо больше зарабатывать», — сказано в вакансии менеджера проектов / аналитика на проекты по внедрению CRM-системы Zoho от компании CRMiUM.

Тем, кто хочет получить должность, понадобится: 2 года опыта внедрения Zoho CRM-системы (или аналогичной), знание английского — Upper-Intermediate, понимание принципов работы веб-приложений, баз данных, программирования и бизнес-процессов. Работа полностью дистанционная, зарплата — 30 000 — 70 000 грн.

Бонус

Специалисты также назвали несколько вакансий с неполной занятостью, но зарплатой ниже 20 тыс. грн. Они также могут пригодиться многим людям, поэтому перечень:

Преподаватель ІТ-учебы в Ровно: можно без опыта, работа во второй половине дня, зарплата 15 000 — 20 000 грн, оплачиваемая стажировка.

Интервьюер в Киев: проведение анкетирования покупателей Bauer в ТЦ и на улице (2 вопроса + предложение участия в промоакции), изменения с 10:00 до 15:00 или с 15:00 до 20:00, зарплата — 12 000 — 16 000 грн.

Сборщик, составитель, контролер на аптечный склад компании «БаДМ» во Львове: частичная занятость 2 ночных смены (понедельник, среда), 1-дневная смена — воскресенье (5-6 час).

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