ПФУ и ТЦК будут обмениваться информацией: что изменилось — Finance.ua

ПФУ и ТЦК будут обмениваться информацией: что изменилось Сегодня 15:47 — Личные финансы

ПФУ и ТЦК будут обмениваться информацией: что изменилось

Базы ТЦК и Пенсионного Фонда объединились, а для работодателей на веб-протале появилась новая функция.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Так, во исполнение постановления Правительства от 05.06.2024 № 650 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения» Пенсионный фонд Украины будет обеспечивать информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РОО) и Единым государственным реестром военнообязанных и резервистов

Что это значит

Теперь работодатели в личном кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины имеют возможность в режиме реального времени подавать сведения о принятии работника на работу, его перемещении из одного структурного подразделения в другое или переводе на другую постоянную должность или работу, увольнении, восстановлении на работе, временном прекращении/в озобновление действия трудового договора.

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Как это работает

Для предоставления сведений через кабинет страхователя пункт меню «Коммуникации с ПФУ» дополнен опцией «Сведения о трудовых отношениях (оперативное представление информации)» / «Сообщение об изменениях в трудовых отношениях».

В случае предоставления работодателем указанных сведений через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины данные в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования обновляются в течение суток.

Кроме того, работодатель получил возможность получать информацию из РОО о:

лицах, которые на момент формирования запроса находятся в трудовых отношениях с работодателем — пункт меню «Коммуникации с ПФУ» / «Сведения о трудовых отношениях (оперативное представление информации)» / «Запрос на получение перечня лиц, работающих у страхователя»;

лице, за период пребывания в трудовых отношениях с работодателем (информация формируется за периоды начиная с 2011 года) — пункт меню «Коммуникации с ПФУ» / «Сведения о трудовых отношениях (оперативное предоставление информации)» / «Запрос на получение информации о трудовых отношениях по лицу».

«Также напоминаем, что страхователь в личном кабинете с помощью пункта меню „Пользователи кабинета страхователя“ имеет возможность поддерживать в актуальном состоянии данные об уполномоченных специалистах, которым предоставляется право пересмотра и ввода сведений о трудовых отношениях работников», — говорится в сообщении ПФУ.

Для дополнения списка таких специалистов назначена кнопка «Добавить». Уполномоченный специалист, имеющий КЭП должностного лица юридического лица (руководитель, главный бухгалтер, специалист кадровой службы), где прописан его РНОКПП и код ЕГРПОУ работодателя, сможет войти в кабинет страхователя, пересмотреть сведения о трудовых отношениях работников и ввести новые.

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