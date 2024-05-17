Pfizer выплатит до $250 млн компенсаций для урегулирования судебных исков относительно Zantac — Finance.ua
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Pfizer выплатит до $250 млн компенсаций для урегулирования судебных исков относительно Zantac

Фондовый рынок
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Pfizer выплатит до $250 млн компенсаций для урегулирования судебных исков относительно Zantac
Pfizer выплатит до $250 млн компенсаций для урегулирования судебных исков относительно Zantac
Американский фармацевтический гигант Pfizer заключил сделку на сумму до 250 миллионов долларов для урегулирования более 10 тысяч судебных тяжб в США, связанных со снятием с производства препарата от изжоги Zantac.
Об этом сообщает Reuters.
Источники, ознакомленные с соглашением, рассказали, что Pfizer должна выплатить от 200 до 250 миллионов долларов США. Соглашение было обнародовано на прошлой неделе по судебному делу в Делавере с целью уменьшения потенциальной ответственности компании.
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Zantac, первоначально утвержденный в 1983 году, стал самым продаваемым лекарством в мире в 1988 году. Он был одним из первых препаратов, чей ежегодный объем продаж превысил 1 миллиард долларов. Однако в 2020 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США требовало изъятия Zantac и его генерических версий с рынка после обнаружения канцерогенного вещества NDMA в препарате.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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