Pfizer выплатит до $250 млн компенсаций для урегулирования судебных исков относительно Zantac — Finance.ua

Pfizer выплатит до $250 млн компенсаций для урегулирования судебных исков относительно Zantac 17.05.2024, 02:05 — Фондовый рынок

Pfizer выплатит до $250 млн компенсаций для урегулирования судебных исков относительно Zantac

Американский фармацевтический гигант Pfizer заключил сделку на сумму до 250 миллионов долларов для урегулирования более 10 тысяч судебных тяжб в США, связанных со снятием с производства препарата от изжоги Zantac.

Об этом сообщает Reuters

Источники, ознакомленные с соглашением, рассказали, что Pfizer должна выплатить от 200 до 250 миллионов долларов США. Соглашение было обнародовано на прошлой неделе по судебному делу в Делавере с целью уменьшения потенциальной ответственности компании.

Zantac, первоначально утвержденный в 1983 году, стал самым продаваемым лекарством в мире в 1988 году. Он был одним из первых препаратов, чей ежегодный объем продаж превысил 1 миллиард долларов. Однако в 2020 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США требовало изъятия Zantac и его генерических версий с рынка после обнаружения канцерогенного вещества NDMA в препарате.

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