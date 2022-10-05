Pfizer за $115 млн купила технологию, определяющую COVID по кашлю — Finance.ua

Pfizer за $115 млн купила технологию, определяющую COVID по кашлю 05.10.2022, 00:10 — Технологии&Авто

Pfizer за $115 млн купила технологию, определяющую COVID по кашлю

Фармацевтический гигант Pfizer приобрел за $115 млн австралийский стартап ResApp, разработавший приложение для выявления коронавируса по кашлю.

Около десяти лет компания разрабатывала алгоритм, диагностирующий респираторные заболевания. Однако в 2020 году стартап переключился на распознавание COVID-19 с помощью технологии анализа кашля.

По данным разработчиков, точность выявления заболевания с помощью алгоритма достигает 92%. Во время тестирования система также зафиксировала 80% специфичность. Это значит, что только двое из десяти прошедших скрининг получили ложноположительные результаты.

Представитель Pfizer заявил, что предварительные результаты тестирования приложения обнадеживают, а сделка расширяет присутствие компании в сфере цифрового здравоохранения.

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«Мы считаем, что инструмент скрининга COVID-19 — следующий шаг, который потенциально может предоставить потребителям новые решения, направленные на борьбу с болезнью», — сказали в компании.

Команда ResApp надеется, что приобретение поможет технологии развиваться и широко применяться в отдаленных частях мира. По словам разработчика системы Уданты Абейратне, доступность скрининга являлась изначальной задумкой проекта.

«С самого начала у меня было большое видение разработки масштабируемых и дешевых технологий для диагностики легочных заболеваний во всем мире [...]. Я надеюсь, что они смогут выявлять смертельные заболевания, такие как пневмония, в очень отдаленных районах Африки и Азии, не имеющих доступа к современным больницам», — заявила она.

Впервые Pfizer заявил о желании приобрести ResApp за $65 млн в 2020 году сразу после публикации отчета. Однако тогда стороны не достигли соглашения.

Forklog По материалам:

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