Pfizer за $115 млн купила технологию, определяющую COVID по кашлю — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Pfizer за $115 млн купила технологию, определяющую COVID по кашлю

Технологии&Авто
25
Pfizer за $115 млн купила технологию, определяющую COVID по кашлю
Pfizer за $115 млн купила технологию, определяющую COVID по кашлю
Фармацевтический гигант Pfizer приобрел за $115 млн австралийский стартап ResApp, разработавший приложение для выявления коронавируса по кашлю.
Около десяти лет компания разрабатывала алгоритм, диагностирующий респираторные заболевания. Однако в 2020 году стартап переключился на распознавание COVID-19 с помощью технологии анализа кашля.
По данным разработчиков, точность выявления заболевания с помощью алгоритма достигает 92%. Во время тестирования система также зафиксировала 80% специфичность. Это значит, что только двое из десяти прошедших скрининг получили ложноположительные результаты.
Представитель Pfizer заявил, что предварительные результаты тестирования приложения обнадеживают, а сделка расширяет присутствие компании в сфере цифрового здравоохранения.
Читайте также
«Мы считаем, что инструмент скрининга COVID-19 — следующий шаг, который потенциально может предоставить потребителям новые решения, направленные на борьбу с болезнью», — сказали в компании.
Команда ResApp надеется, что приобретение поможет технологии развиваться и широко применяться в отдаленных частях мира. По словам разработчика системы Уданты Абейратне, доступность скрининга являлась изначальной задумкой проекта.
«С самого начала у меня было большое видение разработки масштабируемых и дешевых технологий для диагностики легочных заболеваний во всем мире [...]. Я надеюсь, что они смогут выявлять смертельные заболевания, такие как пневмония, в очень отдаленных районах Африки и Азии, не имеющих доступа к современным больницам», — заявила она.
Впервые Pfizer заявил о желании приобрести ResApp за $65 млн в 2020 году сразу после публикации отчета. Однако тогда стороны не достигли соглашения.
По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.