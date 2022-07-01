Pfizer заключил миллиардный контракт с США на изготовление новых COVID-вакцин — Finance.ua

Pfizer заключил миллиардный контракт с США на изготовление новых COVID-вакцин Сегодня 06:28 — Фондовый рынок

Pfizer заключил миллиардный контракт с США на изготовление новых COVID-вакцин

Компания Pfizer Inc., а также ее партнер BioNTech заявили о заключении контракта с правительством США на $3,2 миллиарда, предусматривающего изготовление 105 миллионов новых доз вакцины против COVID-19 в течение ближайших двух месяцев.

Об этом говорится в сообщении Reuters

«Соглашение включает поставки обновленной вакцины, адаптированной к варианту „Омикрон“, которая все еще ожидает разрешения регуляторов», — отмечается в публикации.

Средняя цена за дозу в новой сделке составляет более $30, что существенно больше предыдущей стоимости, которая составляла $19,50 за дозу. При этом отмечается, что вакцины для взрослых будут поставляться в однодозовых флаконах. Это несколько дороже для производства, однако уменьшает расход неиспользованных уколов, которые раньше оставались в больших открытых ампулах.

Как сообщает в последних статистических данных Университет медицины имени Джона Гопкинса, по состоянию на 30 июня количество новых заболеваний COVID-19 продолжает оставаться на высоком уровне — до более 960 тысяч новых случаев в день. В то же время отмечается, что люди, привитые вакциной от COVID-19, чаще всего переносят заболевания в более легких формах.

Укрінформ По материалам:

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