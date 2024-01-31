Peugeot введет ChatGPT в голосовой помощник своих авто — Finance.ua

Peugeot введет ChatGPT в голосовой помощник своих авто Сегодня 22:31 — Технологии&Авто

Peugeot введет ChatGPT в голосовой помощник своих авто

Peugeot планирует использовать ChatGPT для улучшения голосового помощника в своих автомобилях и микроавтобусах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление французского автопроизводителя.

«Мы введем ChatGPT во всех автомобилях, включая новую модель е-3008, и небольшие коммерческие автомобили», — заявил Жером Мишерон, директор по планированию продукта Peugeot.

Автопроизводитель запустит пилотную версию сервиса искусственного интеллекта ChatGPT, который сможет подключаться к системе управления автомобилем и отвечать на большое количество общих вопросов или связанных с навигацией. Новая функция будет внедрена в автомобили компании 31 января во Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании.

В этом году французская компания планирует внедрять ChatGPT в голосовой помощник своих транспортных средств на постоянной основе.

Читайте также Peugeot представили дешевые электрические велосипеды для города (фото)

Кроме этого, в Peugeot заявили о введении новой восьмилетней гарантии на электрический кроссовер е-3008, в настоящее время ее срок — два года. Таким образом, автопроизводитель стремится поощрить больше водителей переходить на электромобили.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.