Peugeot введет ChatGPT в голосовой помощник своих авто — Finance.ua
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Peugeot введет ChatGPT в голосовой помощник своих авто

Технологии&Авто
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Peugeot введет ChatGPT в голосовой помощник своих авто
Peugeot введет ChatGPT в голосовой помощник своих авто
Peugeot планирует использовать ChatGPT для улучшения голосового помощника в своих автомобилях и микроавтобусах.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление французского автопроизводителя.
«Мы введем ChatGPT во всех автомобилях, включая новую модель е-3008, и небольшие коммерческие автомобили», — заявил Жером Мишерон, директор по планированию продукта Peugeot.
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Автопроизводитель запустит пилотную версию сервиса искусственного интеллекта ChatGPT, который сможет подключаться к системе управления автомобилем и отвечать на большое количество общих вопросов или связанных с навигацией. Новая функция будет внедрена в автомобили компании 31 января во Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании.
В этом году французская компания планирует внедрять ChatGPT в голосовой помощник своих транспортных средств на постоянной основе.
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Кроме этого, в Peugeot заявили о введении новой восьмилетней гарантии на электрический кроссовер е-3008, в настоящее время ее срок — два года. Таким образом, автопроизводитель стремится поощрить больше водителей переходить на электромобили.
По материалам:
Укрінформ
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